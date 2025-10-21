Italie | Le Marché mobile de l’artisanat tunisien à Lecce

Inauguré lundi à Lecce en Italie, le Marché mobile de l’artisanat tunisien se poursuivra jusqu’au 26 octobre 2025, offrant un voyage au cœur des savoir-faire tunisien.

Le Marché Mobile de l’artisanat Tunisien à Lecce est organisé par l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à travers Creative Tunisia – projet financé par l’Union européenne et l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS) dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna – et la mairie de Lecce.

Son inauguration a compté la présence, notamment de Leila Msellati, directrice générale de l’Office, Adriana Poli Bortone, Maire de Lecce, Khaled Fekih, Consul de Tunisie à Naples, et Talel Sahmim, Chef du projet Creative Tunisia.

Le Marché Mobile de l’artisanat Tunisien met en valeur de la richesse et de la créativité de l’artisanat tunisien, alliant tradition, créativité et modernité.