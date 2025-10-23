 Le témoignage de Diala Brisly sur la dictature en Syrie  

‘‘À l’école de la dictature’’, édité par Alifbata à Marseille et disponible en librairie depuis le 12 octobre 2025, plonge le lecteur au cœur de la Syrie contemporaine, entre dictature et guerre civile, à travers le regard intime et engagé de Diala Brisly. Traduit de l’anglais par Fethia Djerbi, cet album autobiographique illustre les difficultés d’un peuple sous oppression, l’endoctrinement des enfants et la violence de l’État et de groupes extrémistes.

Djamal Guettala

Quitter son pays natal pour mieux le servir : c’est le choix qu’ont fait Diala Brisly et Bassel Alhamdo lorsque leur sécurité n’était plus assurée. L’un journaliste, l’autre artiste, ils s’engagent chacun à leur manière dès que la révolution éclate et que le pays sombre dans la guerre civile. Malgré le risque permanent pour leur vie, leur priorité reste de protéger les enfants, à la fois cibles des oppresseurs et symboles d’espoir pour un avenir meilleur.

«Alors que la Syrie tente de se réinventer après les années de guerre, cet album constitue un témoignage rare sur la vie sous dictature, en temps de guerre et d’exil. Diala Brisly ne se contente pas de témoigner, elle transforme l’intime en mémoire partagée», a déclaréRacha Abazied, directrice éditoriale au Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep).

Graphiquement, l’album oscille entre ombre et lumière, tension et espoir, traduisant la fragilité et la résilience humaine. Les planches reflètent la réalité des enfants sous dictature, mais aussi la capacité de résistance par l’art, la culture et l’éducation. Chaque illustration met en avant la nécessité de protéger l’innocence et de transmettre un message d’humanité malgré la violence et la répression.

Graphic novel engagé et innovant

Cette œuvre se distingue par sa force critique. Contrairement à certaines analyses ou publications académiques qui tendent à minimiser ou relativiser des épisodes de violence, l’album de Diala Brisly prend parti : il donne à voir la souffrance réelle, l’impact de l’endoctrinement et la valeur de la résistance individuelle et collective. L’intime devient alors un vecteur de mémoire et de compréhension historique, loin de tout sensationnalisme ou embellissement.

L’album, 128 pages en couleur au format 17 x 24 cm, est disponible en ligne, afin de soutenir les petits éditeurs indépendants. Il s’inscrit dans la dynamique d’Alifbata, qui cherche à redessiner les liens entre le Maghreb, le Moyen-Orient et la Méditerranée à travers des bandes dessinées et des graphic novels engagés et innovants.

Atelier des artistes en exil

‘‘À l’école de la dictature’’ est un témoignage graphique poignant et nécessaire. Il rappelle l’importance de protéger les enfants, de documenter l’histoire à travers le vécu personnel et l’art, et de résister face à l’oppression. L’œuvre de Diala Brisly, par son approche artistique et son engagement social, s’impose comme un document essentiel pour comprendre l’impact de la dictature et de la guerre sur la société et sur l’individu.

Née au Koweït en 1980 de parents syriens, Diala Brisly grandit à Damas. Artiste visuelle, elle débute dans le dessin d’animation pour la chaîne syrienne Spacetoon. Artiste engagée, elle s’oppose à la dérive politique de son pays et s’illustre par une œuvre en soutien à la grève de la faim des femmes de la prison d’Adra, entraînant la libération de 23 détenues. Elle se consacre aux enfants victimes de la guerre en Syrie et ailleurs, menant depuis 2014 des projets artistiques dans les camps de réfugiés et centres d’éducation alternative. Elle se réfugie en France en 2015, où elle bénéficie d’une bourse Nora, et devient membre de l’atelier des artistes en exil.