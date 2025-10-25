Tunisie | L’avis de la CIJ, une étape historique pour les droits palestiniens

La Tunisie accueille favorablement l’avis consultatif émis par la Cour Internationale de Justice le 22 octobre 2025 concernant les obligations de l’entité sioniste occupante vis-à-vis de la présence et des activités des Nations Unies, d’autres organisations internationales et des États tiers sur le territoire palestinien occupé, et affirme qu’elle a participé à cet avis par le biais d’un mémorandum écrit et de plaidoiries orales en soutien au droit du peuple palestinien à une aide internationale nécessaire, à survivre en tant qu’entité nationale et à déterminer son propre destin.

La Tunisie considère que la décision de la Cour représente une étape historique dans l’établissement de la base juridique des droits palestiniens et dans la confirmation du caractère illégal de l’occupation du territoire palestinien par l’entité sioniste et de l’absence de tout droit souverain à cette entité sur celui-ci.

La Tunisie souligne que les obligations imposées par la Cour à l’entité occupante de fournir une aide humanitaire et des services de santé à Gaza et dans l’ensemble des territoires palestiniens, de faciliter toutes les opérations de secours menées par d’autres États et organisations, au premier rang desquelles l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), d’empêcher les migrations forcées et les déplacements, et d’empêcher l’utilisation de la famine comme arme de guerre, confirment la violation claire et systématique par la puissance occupante du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’Homme, de la Charte des Nations Unies et de toutes les dispositions relatives aux immunités des Nations Unies et de ses agences.

La Tunisie estime également que tous les États membres ont une responsabilité juridique et morale d’exercer des pressions sur l’entité occupante pour qu’elle respecte l’arrêt de la Cour internationale de Justice et de pousser à l’adoption d’une résolution contraignante des Nations Unies pour mettre en œuvre cet avis consultatif et s’abstenir de soutenir les politiques de l’occupation visant à liquider un peuple entier.

La Tunisie restera ferme dans sa détermination à soutenir le peuple palestinien et ses droits légitimes imprescriptibles, à établir son État indépendant sur l’ensemble du territoire de la Palestine, avec Al-Qods Al-Sharif pour capitale.

Communiqué