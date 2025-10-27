Loisirs créatifs | Un antidote au stress, à la dépression et au vieillissement

Consacrer du temps à un hobby contribue à stimuler le bien-être et la créativité. La seule difficulté (apparente) est de trouver le bon hobby. Et, le seul moyen est d’expérimenter, d’essayer de nouvelles choses et de garder l’esprit ouvert à toutes les possibilités.

«Hobby» est le terme anglais qui désigne un passe-temps ou une passion. Il doit s’agir d’une activité totalement libre d’obligations, d’engagements et de routines, de la vie quotidienne, de la famille, du travail, de l’école et des amitiés. Elle doit nous projeter dans une dimension plus intime et privée, remplie uniquement de joie et de satisfaction.

Loisirs, mémoire et déclin mental

Les adultes qui lisent, jouent à des jeux vidéo, font de la poterie et pratiquent d’autres loisirs créatifs au quotidien présentent un risque de perte de mémoire réduit de 30 à 50 % par rapport à ceux qui ne pratiquent pas ces activités. Même ceux qui participent à des activités sociales et s’adonnent à un loisir créatif présentent un risque de perte de mémoire réduit de 40 %.

Cependant, ceux qui passent de nombreuses heures à regarder la télévision courent un risque accru de problèmes de mémoire.

Si vous aimez la peinture, la sculpture sur bois, la couture ou tout simplement les jeux vidéo, continuez à pratiquer vos loisirs, même en vieillissant. Cela préservera votre jeunesse cérébrale et réduira de moitié le risque de déclin mental.

C’est ce que démontre une étude américaine menée à la Mayo Clinic de Rochester et publiée dans la revue Neurology. Les chercheurs ont suivi près de 300 personnes de plus de 80 ans pendant quatre ans afin d’enregistrer l’apparition éventuelle d’un déclin cognitif au fil du temps (ce qui a été constaté chez 121 d’entre elles).

Il a été demandé à tous les participants s’ils pratiquaient déjà des activités artistiques et manuelles et s’ils continuaient à s’y adonner. Des informations ont également été recueillies sur leur utilisation de l’ordinateur et leurs relations sociales.

En corrélant les activités pratiquées avec le degré de déclin ressenti, il est apparu que les activités artistiques réduisaient le risque de déclin mental de 73 %. Les activités manuelles, en revanche, réduisaient le risque de moitié (-45 %). De même, l’utilisation de l’ordinateur (-53 %) et les interactions sociales (-55 %) réduisaient également le risque.

Voyons quelques exemples de loisirs

L’automne et l’hiver sont les meilleures périodes pour commencer vos recherches. Nous avons sélectionné quelques options intéressantes.

Sport

Pratiquer une activité physique adaptée à son état de santé est un loisir qui garantit des bienfaits importants pour son bien-être.

Le simple fait de prendre l’habitude de marcher procure du plaisir, de la détente et de la santé.

Lecture

La lecture est bonne pour notre cerveau à tout âge.

Si vous êtes grand-parent ou oncle, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos petits-enfants, même les plus petits, est de lire avec eux. Lire des contes ou des histoires à voix haute est bénéfique autant pour les plus petits que pour le lecteur, que ce soit maman, papa, grands-parents ou oncles et tantes.

Photographie

La photographie est un autre passe-temps créatif et amusant, et elle peut aussi être productive. Avec un appareil photo, on peut voir le monde sous un autre angle. C’est une façon de commencer à observer différemment ce qui nous entoure, avec détachement, presque contemplatif.

Déplaçons notre regard vers l’extérieur, loin de nous-mêmes. Fusionnons notre âme avec le monde extérieur. Mieux, nous capturons le monde extérieur avec notre moi intérieur. La photographie peut entraîner l’esprit à maintenir une attitude positive. Elle nous encourage à sortir de chez nous, à voyager et à nous promener, à la recherche constante de nouveaux sujets.

Crochet

Ce n’est plus considéré comme une activité de grand-mère, mais un passe-temps tendance et une technique que beaucoup souhaitent apprendre. Les vêtements et accessoires crochetés ont gagné en popularité, défilant même sur les podiums et rencontrant un succès phénoménal. C’est aussi un passe-temps très relaxant. Bien sûr, il faut garder à l’esprit qu’apprendre et perfectionner cette technique demande beaucoup de patience.

Le crochet est en fait un loisir qui ne s’apprend que par la pratique et l’expérimentation. La satisfaction de pouvoir créer quelque chose de ses propres mains est immense. C’est à la fois beau et gratifiant de travailler avec un fil, de le regarder pousser et de créer quelque chose à partir de rien.

Scrapbooking

Pour ceux qui recherchent un loisir tendance, le scrapbooking est l’activité idéale. Le terme scrapbooking vient de la fusion des mots anglais «scrap», qui signifie «morceau» ou «découpe», et «book», qui signifie «livre».

Le scrapbooking est une méthode de préservation d’une mémoire historique sous forme de photographies contenues dans des albums décorés manuellement.

Il n’y a pas de véritables règles pour le scrapbooking, c’est un passe-temps né d’un amour pour le monde du papier, des cartes, des invitations, des cadeaux de fête, des albums et bien plus encore.

Musique

La musique est sans doute l'un des passe-temps les plus bénéfiques pour la santé. Écouter de la musique soulage le stress, l'anxiété et apaise l'esprit. Elle réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress.

Jouer d’un instrument de musique favorise l’expression personnelle et soulage les tensions. Certains rythmes et sons sont associés à des états méditatifs et à la stimulation des ondes cérébrales lentes.