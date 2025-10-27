Tunisie | Suspension des activités du FTDES

Après la suspension pour un mois des activités de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) vient d’être notifié à son tour d’une décision de gel le visant.

Une décision que les dirigeants et responsables du FTDES ne s’expliquent pas indique son porte-parole Romdhane Ben Amor, qui a précisé dans un post publié sur sa page Facebook, que toutes les dispositions légales et administratives ont pleinement été respectées et qui a alerté sur « une restriction de l’espace civil indépendant et une volonté à faire taire les voix libres et indépendantes»

« Notre engagement est permanent et inébranlable », a tenu à souligner Romdhane Ben Amor qui a réaffirmé l’attachement constant de tous les membres du FTDES « au principe de résistance à l’injustice et à la discrimination, leur soutien permanent à toutes les luttes sociales, civiles et pour les droits de l’homme dans notre pays et leur engagement auprès des causes du peuple tunisien qui demeure total».

La même source affirme aussi que l’organisation s’engage à respecter la décision de suspension d’activité pour un mois à partir de ce lundi 27 ocrobre 2025, er annonce dans le même temps qu’elle va la contester en justice, la considérant comme une « décision arbitraire et injuste ».

Y. N.