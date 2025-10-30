La CRLDHT exprime sa solidarité avec Jawhar Ben Mbarek et Sayed Ferjani

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité indéfectible avec les détenus politiques Jawhar Ben Mbarek et Sayed Ferjani qui sont en grève de la faim.

Dans un communiqué, le CRLDHT a indiqué que cette grève de la faim est un symbole d’une résistance ultime face à la répression d’État, estimant que Jawhar Ben Mbarek et Sayed Ferjani, incarcérés dans l’affaire dite de complot », « refusent une justice vidée de tout sens et privée d’équité».

« Leur combat est celui de toutes celles et ceux qui refusent la peur et défendent la liberté, la dignité et la justice.», ajoute encore le CRLDHT en tenant le président de la république Kaïs Saïed et la ministre de la Justice Leïla Jaffel «personnellement responsables de la vie et de l’intégrité des détenus politiques en grève de la faim ».

La même source a par ailleurs appelé à la libération immédiate de tous les détenu·e·s politiques, à mettre fin aux procès politiques au respect du droit à la santé et à la dignité, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.