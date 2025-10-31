Abir Moussi | Le procès reporté par la Cour d’appel

Le procès de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a été reporté par la chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis.

L’examen de l’affaire a été reporté au 21 novembre prochain, afin de lui permettre de constituer un avocat pour sa défense, lors de l’audience de ce vendredi 31 octobre 2025.

Rappelons que la Cour d’appel devra examiner l’affaire intentée contre Abir Moussi par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et pour laquelle elle a été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme.

Y. N.