​Féminicides | Aswat Nissa dénonce une explosion alarmante de la violence en 2025

​L’association de défense des droits des femmes, Aswat Nissa, a publié, ce lundi 5 janvier 2026, un bilan alarmant sur les féminicides en Tunisie pour l’année 2025.

Aswat Nissa qui pointe du doigt une explosion alarmante de la violence en 2025, affirme que cette « situation n’est pas fortuite mais résulte de défaillances structurelles majeures et d’un échec des politiques de prévention des autorités».

Les chiffres révèlent une dégradation brutale de la sécurité des femmes dans le pays avec 30 féminicides enregistrés l’année dernière, en soulignant que ce chiffre pourrait être bien plus élevé en réalité, et ce, en raison du manque de transparence des autorités de la faiblesse du taux de signalement et des difficultés d’accès aux informations officielles, lit-on dans le communiqué.

​L’association, déplore aussi « une normalisation officielle de la violence qui favorise l’impunité des agresseurs», a par ailleurs lancé un appel urgent à l’action sous le slogan : « Arrêtez de tuer les femmes ».

