Tunisie | Alerte sur l’état de santé d’Ahmed Souab

L’état de santé de l’avocat et ancien juge Ahmed Souab, en détention à la prison de la Mornaguia, s’est gravement dégradé, alerte son fils, ce mardi 6 janvier 2026.

Selon le communiqué publié par ses proches, Ahmed Souab a subi deux épisodes de saignements nasaux sévères en l’espace de quelques heures. Le second incident, survenu vers 14 heures, a été d’une violence telle qu’il a provoqué une perte de connaissance, nécessitant l’intervention urgente du médecin principal de l’établissement et de la direction pénitentiaire, déplore la même source.

Bien que les proches saluent la « prise en charge humaine et respectueuse » du personnel médical et des agents de la Mornaguia, ils affirment que les conditions actuelles ne permettent pas de réaliser les examens approfondis nécessaires pour identifier l’origine de ces hémorragies.

La famille interpelle les autorités sur l’urgence de la situation sanitaire, d’autant qu’Ahmed Souab souffre de pathologies cardiaques chroniques et « face à l’impossibilité d’obtenir un diagnostic approprié, elle tient pour responsables le président de la République, la ministre de la Justice ainsi que les magistrats en charge du dossier de l’intégrité physique» de l’avocat en détention depuis 9 mois.

Y. N.