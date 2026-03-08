Début 2026, les fans de comédie tunisienne étaient aux anges avec le retour de ‘‘Sahbek Rajel’’ pour une deuxième saison, offrant toujours plus de rires grâce au duo chaotique d’Azouz et Mahdi. L’intrigue, les personnages marquants et les plateformes de streaming pour vous permettre de rattraper votre retard ou de redécouvrir pourquoi cette série est devenue un véritable phénomène populaire.

Latif Belhedi

La saison 2 de ‘‘Sahbek Rajel’’ reprend avec les policiers Azouz et Mahdi, dont les personnalités opposées ont alimenté l’hilarité de la première saison. Désormais, leur dynamique évolue, passant des péripéties liées à la lutte contre le crime aux moments importants de leur vie, mêlant absurdités du quotidien et instants touchants. Cette intrigue en 14 épisodes explore les thèmes de l’amitié, de la rivalité et des bouleversements de la vie, le tout imprégné d’un humour mordant.

Diffusée pour la première fois le 19 février 2026 en Tunisie, chaque épisode dure environ 35 à 40 minutes, idéal pour un visionnage rapide et intense. Réalisée par Kais Chekir, la série conserve son ton humoristique tout en introduisant des conflits originaux qui captivent les spectateurs.

Les personnages principaux qui font rire

La distribution d’ensemble brille, avec des acteurs principaux de retour qui assurent l’humour. Les personnages clés sont Azouz (Karim Gharbi), l’impulsif et colérique dont les plans sèment souvent le chaos, évoluant de manière inattendue cette saison, et Mahdi (Yassine Ben Gamra), son homologue plus posé, dont la réticence ajoute de la profondeur à leur amitié virile.

Les personnages secondaires sont campés par Sofien Dahech, Slah Msadek, Kawther El Bardi et Samira Magroun, qui apportent de la profondeur aux intrigues familiales et secondaires.

Ces dynamiques garantissent que chaque interaction est ponctuée de répliques percutantes ancrées dans des nuances culturelles universelles.

Arcs narratifs et moments forts

La saison, d’une durée totale d’environ 8 à 9 heures, se déroule en trois arcs narratifs principaux : les épisodes introductifs (1 à 4) présentent à nouveau l’univers du duo avec une série de mésaventures de plus en plus nombreuses.

La deuxième partie de la saison (épisodes 5 à 9) intensifie les enjeux personnels à travers des malentendus et des alliances ; et le final (épisodes 10 à 14) apporte des résolutions avec des rebondissements qui donnent tout son sens aux intrigues précédentes.

Points clés de la narration :

Des rivalités qui évoluent et se transforment en comédie collaborative, un commentaire culturel sur les relations et la maturité et des séquences d’action-comédie qui accentuent l’absurde sans tomber dans l’excès d’effets spéciaux.

Les spectateurs apprécient le rythme plus soutenu que dans la saison 1, les épisodes s’inspirant de situations réelles pour un humour authentique.

Une série incontournable de 2026

Lancée en plein cœur d’une scène télévisuelle tunisienne dynamique, la saison 2 de ‘‘Sahbek Rajel’’ a rapidement conquis le public grâce aux partages sur les réseaux sociaux et au bouche-à-oreille, notamment pendant le Ramadan.

Des plateformes comme YouTube et les services de streaming ont amplifié sa popularité, chaque épisode cumulant des millions de vues. Avec une note de 5,7 sur elCinema, la série a reçu un accueil très favorable, saluant son mélange d’action, de romance et d’humour, loin des clichés.

Son atout majeur : son exploration des amitiés masculines à l’aube de l’âge adulte, qui a su toucher le public arabe en quête d’évasion et de légèreté. En mars 2026, les discussions entre fans sur X ont mis en lumière son humour actuel, la consacrant comme une référence culturelle.

Où et comment voir la série ?

Accédez facilement à la saison 2 de ‘‘Sahbek Rajel’’ sur ces plateformes vérifiées suivantes :

– la chaîne YouTube de Nessma TV (épisodes gratuits en version originale arabe via une playlist officielle) ;

– les plateformes de streaming régionales (Shofha, Yango Play, Viu, Shahid, OSN+, Watch IT et bien d’autres proposant du visionnage à la demande, souvent avec des sous-titres).

– les rediffusions sur les chaînes tunisiennes comme Nessma TV, avec des diffusions début mars 2026 (par exemple, du 3 au 7 mars à 2h15).

La saison 2 de ‘‘Sahbek Rajel’’ excelle en transformant les dilemmes du quotidien en moments hilarants, offrant aux spectateurs non seulement du divertissement, mais aussi des réflexions subtiles sur l’évolution et les liens affectifs. Cette saison 2 est plus qu’une simple suite : c’est une vision originale de l’amitié qui reste gravée dans les mémoires.