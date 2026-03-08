La Tunisie au Mondial Fifa 2026 I Joueurs, adversaires et calendrier

La Tunisie est qualifiée pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026. Elle participe pour la septième fois à cette joute du football international, et pour la troisième fois consécutive.

L’équipe de Sabri Lamouchi – qui a pris le relais de Sami Trabelsi après la qualification – est dans le groupe F avec le Japon, les Pays-Bas et le vainqueur des barrages UEFA B*. Comptant dans ses rangs des joueurs comme Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laidouni et Ali Abdi, elle pourrait opter pour un 4-3-3.

Le onze probable lors de la Coupe du Monde 2026 sera composé de Aymen Dahmen ; Yan Valery, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Abdi ; Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri ; Elias Achouri, Hazem Mastouri, Ismael Gharbi.

Calendrier des Aigles de Carthage

Pour la phase de groupes de la Coupe du Monde de la Fifa 2026, l’équipe nationale tunisienne disputera trois matchs au Mexique et aux États-Unis :

14 juin – Vainqueur des barrages UEFA B (Mexique) – 22h00 HE /5h le lundi 15 juin, heure de Tunis (Stade de Monterrey, Guadalupe) ;

20 juin – Japon (Mexique) – 00h00 HE / 7h le mardi 23 juin, heure de Tunis (Stade de Monterrey, Guadalupe) ;

25 juin – Pays-Bas (États-Unis) – 19h00 HE / 00h le samedi 27 juin, heure de Tunis (Stade de Kansas City, Kansas City).

L’objectif de la Tunisie, qui se trouve dans une poule au niveau assez relevé, est de dépasser, pour la première fois de son histoire, la phase de groupes.

I. B.