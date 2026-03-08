Football l Pourquoi Rani Khedira a opté pour la Tunisie

Rani Khedira, le milieu défensif du 1. FC Union Berlin, a opté pour la sélection nationale tunisienne afin de représenter le pays de naissance de son père. Bien que né 27 janvier 1994 à Stuttgart, en Allemagne, d’un père tunisien et d’une mère allemande, Khedira est originaire de la ville de Hammamet, en Tunisie, ce qui explique ce choix.

La Fédération tunisienne de football ( FTF ) a annoncé, mercredi 4 mars 2026, avoir trouvé un accord officiel avec Rani Khedira afin qu’il porte désormais le maillot des Aigles de Carthage.

La Fédération, présidée par Moez Nasri, a également confirmé que le Tribunal du football de la Fifa a officiellement validé le changement d’association nationale du joueur.

Dans son communiqué concernant l’éligibilité du milieu de terrain de FC Union Berlin, l’instance tunisienne précise :

«La Fédération tunisienne de football informe le public sportif et les représentants des médias que le Tribunal du football de la FIFA a officiellement approuvé aujourd’hui le changement d’association nationale du joueur Rani Khedira.

À la suite des démarches administratives entreprises par la Fédération tunisienne de football, et conformément à la volonté claire et affirmée du joueur de défendre les couleurs de la Tunisie, le juge unique de la Chambre du Statut du Joueur a rendu la décision suivante :

• Acceptation de la demande : la requête de la Fédération tunisienne de football concernant le changement d’association nationale du joueur Rani Khedira a été officiellement approuvée.

• Éligibilité immédiate : le joueur est désormais autorisé à représenter les sélections nationales relevant de la Fédération tunisienne de football avec effet immédiat.



• Notification internationale : cette décision a été officiellement communiquée à la Deutscher Fußball-Bund, à la Confédération africaine de football et à l’UEFA. »

Rani Khedira pourrait faire ses débuts en mars lors du match amical international opposant la Tunisie à Haïti.

Âgé de 32 ans, Khedira a auparavant évolué dans les équipes de jeunes allemandes, des U15 aux U19.

Curieusement, la Tunisie avait approché Khedira pour qu’il représente le pays en 2015, mais il avait alors décliné l’offre en déclarant : «La Fédération tunisienne de football m’a récemment contacté, mais j’ai refusé. Je joue pour l’Allemagne depuis les moins de 15 ans. Je me sens chez moi en DFB, j’ai grandi ici et j’ai la mentalité allemande. L’idée d’aller en Tunisie ne m’a jamais effleuré l’esprit.»

Il a clairement changé d’avis, car, entretemps, l’Allemagne n’a pas eu besoin de ses services et la Tunisie lui offre la chance de sa vie de footballeur, celle de participer à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Son frère aîné, Sami, a notamment participé à l’édition 2014 de la compétition, contribuant à la victoire de l’Allemagne au Brésil.

Rani KHedira a débuté sa carrière professionnelle avec VfB Stuttgart avant de rejoindre FC Augsburg, puis de signer en 2021 avec 1. FC Union Berlin en Bundesliga.

Lors de la saison 2025-2026, il a disputé environ 26 matches toutes compétitions confondues avec l’Union Berlin, inscrivant 5 buts et délivrant une passe décisive.

Sa valeur marchande est estimée à environ 2 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.

