Football – Tunisie U20 l Double confrontation amicale avec la Mauritanie

L’équipe nationale tunisienne de football des moins de 20 ans affrontera la Mauritanie U20 lors de deux matchs amicaux à la fin de ce mois de mars 2026, dans le cadre de sa préparation aux compétitions continentales à venir.

Ces rencontres auront lieu au stade Chedly Zouiten de Tunis, où les jeunes Aigles de Carthage mettront à l’épreuve leur force et leur cohésion face aux Mourabitounes.

Ces matchs permettront au staff technique tunisien d’évaluer plus précisément les progrès de l’équipe et offriront aux joueurs une précieuse expérience en compétition.

Alors que la préparation s’intensifie en vue des tournois à venir, ces deux matchs devraient jouer un rôle important dans l’évaluation de l’approche tactique et du développement global de l’équipe.

Le calendrier des rencontres est déjà confirmé. Le premier match se jouera le vendredi 27 mars à 13h00, heure locale.

Les deux équipes se retrouveront trois jours plus tard, le lundi 30 mars, également à 13h00, pour le deuxième match de cette série amicale.

Le format aller-retour offre aux deux équipes d’entraîneurs l’opportunité d’effectuer des ajustements entre les matchs. Il permet également aux effectifs de faire tourner leurs joueurs et d’évaluer un groupe plus large en situation de match réelle.

Pour la Tunisie, cette structure est particulièrement précieuse, car l’équipe continue de forger son identité et d’affiner son style de jeu en vue des compétitions continentales.

Pour le nouvel entraîneur des moins de 20 ans tunisiens, Nabil Trabelsi, nommé en février, ces matchs représentent une occasion importante d’observer son équipe sous pression et de mesurer les performances des joueurs en compétition.

L’évaluation du potentiel individuel et de la cohésion d’équipe sera un objectif clé lors des deux rencontres.

Jouer à domicile pourrait également s’avérer bénéfique pour les jeunes Tunisiens. Le stade Chedly Zouiten, l’un des stades historiques du football tunisien, offrira un cadre familier aux jeunes désireux de briller et de démontrer leur maturité pour la prochaine étape de leur développement international.

L’ancien adjoint de Gernot Rohr, qui doit jeter les bases de sa stratégie en perspective des prochaines échéances africaines et internationales, n’a pas encore arrêté la liste des joueurs pour ce double test.

I. B.