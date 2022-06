Tunisie : «Azimoun», nouveau parti politique présidé par l’ancien député Ayachi Zammel

Un nouveau parti politique (encore un !) vient de voir le jour en Tunisie : Il s’agit du mouvement «Azimoun» dirigé par l’ancien député Ayachi Zammel, qui en a fait l’annonce officielle, ce mardi 21 juin 2022, lors d’une conférence de presse, organisée à Tunis

Ayachi Zammel a affirmé que la création de ce nouveau parti a été réfléchie depuis plus d’un an, et ce, «face au désespoir et à la déception en Tunisie», estimant que le programme proposé par Azimoun (Déterminés) sortira la Tunisie de la crise, d’autant qu’il souhaite coordonner avec les autres partis politiques, les organisations ainsi que la société civile, afin de répondre aux mieux aux attentes des Tunisiens, dit-il.

L’ancien député a également affirmé que l’objectif principal de ce nouveau parti est d’améliorer le pouvoir d’achat du citoyen et d’augmenter les investissements en Tunisie, de baisser le taux de chômage et de s’intéresser davantage au volet environnemental, entre autres projets, tout en affirmant que les programmes à ce propos seront bientôt présentés et détaillés.

«Les solutions sont là mais l’Etat ne fait rien pour améliorer la situation environnementale en Tunisie. L’environnement devrait d’ailleurs être l’une des principales préoccupations», a-t-il lancé.

Quant à la participation du mouvement Azimoun au référendum, Ayachi Zammel a souligné la necessité d’attendre la nouvelle Constitution pour annoncer sa position, tout en appelant les partis politiques qui lui sont proches à «s’unir et à ce concerter davantage pour prendre des décisions fortes».

«Je n’ai pas encore exprimé de position, car nous souhaitons coordonner avec les partis politiques, les organisations et à leur tête la centrale syndicale (UGTT), que je salue pour son rôle historique», ajouté l’ancien député qui préside désormais ce mouvement.

On notera que des dirigeants de différents partis politiques ont été conviés à cette conférences. Ont notamment répondu présents : Yadh Elloumi (ancien Qalb Tounes), Mustapha Ben Ahmed (Tahay Tounes), et Fadhel Abdelkefi (Afek Tounes).

Y. N.