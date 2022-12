La Tunisie va atteindre 6 millions de touristes en 2022

Le nombre d‘‘étrangers ayant visité la Tunisie, en 2022, devrait atteindre plus de 6 millions de touristes, soit un peu plus de l’objectif fixé dans le cadre de la stratégie mise en place pour la relance du tourisme durant la période 2022-2024, mais cette performance reste en-deçà de celle de l’année de référence 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Selon les prévisions du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, cette stratégie ambitionne d’atteindre 50 à 60% du rythme de l’activité touristique enregistrée en 2019, fin 2022, 80% des indicateurs de 2019, en 2023 et un retour à la normale de la dynamique touristique en 2024, a déclaré, le 20 décembre 2022, à l’agence Tap, le directeur central de la promotion à l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Lotfi Mani, ajoutant qu’à jour, le bilan du secteur est en adéquation avec les objectifs tracés, au début de l’année, à savoir atteindre 50 à 60% du rythme de l’activité touristique enregistrée en 2019 (9,5 millions de touristes).

«Pour l’hiver 2022/2023, nous sommes sur une bonne lancée notamment avec une tendance positive qui s’est manifestée en 2022, et compte tenu de l’organisation programmée de plusieurs évènements culturels (festivals de Douz et de Tozeur) et manifestations sportives au Sud du pays», a-t-il précisé.

L’activité touristique a commencé en Tunisie en avril 2022, à cause des restrictions de voyages (pass sanitaire et test PCR), a rappelé M. Mani, mais depuis le début de l’année et jusqu’au 10 décembre, 5,9 millions de touristes étrangers (Français, Allemands, Italiens, Britanniques, Polonais, Tchèques …), dont 1 million d’Algériens, ont visité la Tunisie.

Le nombre de nuitées touristiques passées dans notre pays a progressé par rapport à 2020 et 2021 pour atteindre 18,5 millions jusqu’au 10 décembre, avec un écart négatif de 36% par rapport à 2019, l’année de référence, a-t-il encore expliqué.

Durant la période concernée, les recettes touristiques se sont établies à 4 000 millions de dinars.

Concernant le tourisme local, M. Mani a précisé que ce marché s’est développé au cours des dernières années. «Ce n’est pas une bouée de sauvetage, mais il constitue une garantie pour le tourisme tunisien contre les aléas sur le marché international», a-t-il affirmé.

Pour promouvoir la destination tunisienne, nous avons participé, en 2022, à 46 foires et salons dans le monde (Londres, Italie, France, Allemagne et Algérie…), et mené 170 opérations promotionnelles (workshop, roadshows et soirées) au niveau international, a encore rappelé le responsable de l’ON TT. Et d’ajouter qu’au niveau de la promotion des ventes, 37 campagnes ont été menées avec les tour-opérateurs étrangers.

Sur le plan local, M. Mani a rappelé l’accueil de 97 voyages de presse composés de 400 journalistes pendant l’année 2022 et des actions entreprises avec la profession, à travers l’organisation de 70 fun-trips en présence de 1400 agents de voyage représentant une dizaine de pays.

«Actuellement, nous sommes en train de mener des campagnes sur les marchés intérieur et algérien à travers deux agences de communication qui ont été sélectionnées par appels d’offres», a précisé M. Mani, ajoutant : «Nous avons opté pour le canal digital via les réseaux sociaux Facebook et Instagram, pour promouvoir les destinations tunisiennes. Chaque semaine nous ciblons une région à travers l’image et la vidéo, mettant l’accent sur les atouts gastronomique, traditionnel, culturel et naturel, afin d’inciter les Tunisiens à visiter ces destinations».

Faute de grands moyens, la stratégie tunisienne de promotion sur les marchés étrangers sera basée sur la priorisation, en tenant compte de plusieurs paramètres (entrées, recettes et coefficient de mobilité…) pour cibler les marchés prometteurs dont l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie, la Pologne la Tchéquie, a fait savoir M. Mani, ajoutant que, pour la Russie, et compte tenu de la conjoncture actuelle de guerre avec l’Ukraine, on a gardé une certaine visibilité et programmé une réserve financière tactique pour mener des actions au cas où la situation s’améliore.

