Tunisie Telecom et la sécurité du cyber-espace national

C’est en présence de plusieurs étudiants et professionnels du secteur de la cyber-sécurité que Lassaâd Ben Dhiab, PDG de Tunisie Télécom a ouvert à Tunis, ce jeudi 12 janvier 2023, le 4e TT Security Day, sous le thème : «Let’s secure the futur» (Sécurisons l’avenir !).

Par Zohra Abid

Comme on devait s’y attendre, Yassine Jmaiel, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi), a tenu à participer à cette conférence sur les défis de la protection du cyber-espace national tunisien et présenter les différents services assurés par son institution, notamment en faveur des institutions, publiques et privées, et les défis de toutes sortes auxquels elle fait face afin de réduire le mieux possible les vulnérabilités du cyber-espace national, qui fait face incessamment aux menaces émergentes.

Plusieurs représentants de ces institutions étaient présents, notamment Sana Haouari, DG des Technologies de l’information au ministère des Technologies de la communication, Fayçal Sboui, directeur général du Centre national d’informatique (CNI), Ramzi Khlif, récemment nommé à la tête de l’Agence nationale de certification électronique (ANCE) et Mohamed Mnif, PDG de l’Agence tunisienne de l’Internet (ATI).

Collaboration réussie public et le privé

Tous se sont félicités de la collaboration réussie existant entre le public et le privé, qui a permis notamment de développement de nombreux services en ligne dont bénéficient les citoyens, comme le retrait à distance de l’extrait de naissance, entre autres documents officiels, ou encore le paiement en ligne des factures.

Dans ce contexte, l’apport technologique de Tunisie Telecom est déterminant. Considéré comme un organisme d’importance vitale (OIV), l’opérateur historique gère une importante infrastructure de communication déployée dans tout le territoire de la république et dispose des compétences humaines et technologique nécessaires pour garantir la pérennité des communications, aussi bien pour les institutions de l’Etat que pour les entreprises et les particuliers. Aussi s’impose-t-il une règle d’or, celle d’être toujours à la pointe du progrès dans le domaine et en conformité avec des réglementations strictes et exigeantes en matière de sécurité, de résilience et de protection des données.

Et c’est là le sujet choisi pour cette 4e édition du TT Security Day, qui se donnent pour mission de suivre l’évolution de la cyber-sécurité parallèlement aux progrès de plus en plus rapides des technologies de la communication, lesquels progrès augmentent les capacités des hommes mais aussi la vulnérabilité des systèmes qui organisent tel ou tel aspect de leur vécu quotidien.

Garantir la continuité et la sécurité des services

A cet égard, Tunisie Telecom contribue activement à la stratégie nationale de sécurité cybernétique en œuvrant à la protection de la confidentialité et de l’intégrité des données des clients, partenaires et employés. L’opérateur de référence œuvre aussi à garantir la continuité et la disponibilité de ses activités et de ses services en renforçant la confiance, grâce à la généralisation de la conformité à la norme ISO 27001 pour l’ensemble de ses services, et de l’ISO 22301 pour la continuité de l’activité… Et ce n’est pas tout : il s’est aussi engagé à la certification de son Datacenter en PCI-DSS, certificat exigible pour les services financiers et plus particulièrement dans l’utilisation des cartes de crédit et en système de management intégré (SMI) permettant la reconnaissance du Dadacenter en assurance qualité sécurité et environnemental. Et dans ce cadre, Tunisie Telecom investit de plus en plus dans l’acquisition et la mise en œuvre des équipements, outils et applications hautement performants.

Les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de la collaboration entre les compétences dans le privé et le public pour pouvoir réussir dans la révolution numérique et la familiarisation des utilisateurs avec ce nouveau mode de vie en toute sécurité.