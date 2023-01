Yasmina Khadra achève sa tournée littéraire à Djerba

La tournée littéraire tunisienne de Yasmina Khadra vient de s’achever en beauté aujourd’hui, vendredi 13 janvier, à l’île de Djerba. « La tournée tunisienne finit comme elle a commencé : dans la plus fraternelle des complicités », a écrit Yasmina Khadra sur son compte Facebook officiel.

Entamée samedi dernier à la Fnac de la Marsa, la tournée littéraire de l’écrivain algérien d’expression française Yasmina Khadra, s’est achevée ce soir après des rencontres fortes en émotions avec ses lecteurs tunisiens dans différents espaces et villes du pays durant lesquelles il a présenté son tout dernier roman « Les vertueux« .

« La tournée tunisienne finit comme elle a commencé : dans la plus fraternelle des complicités. Ici, la dernière escale, l’île des quiétudes et des rêves diurnes — Djerba la Douce. Merci à toutes et à tous ceux qui sont venus m’insuffler une seconde âme. J’ai passé des moments magiques comme à Tizi Ouzou ou n’importe quelle ville algérienne, persuadé que les frontières n’existent que dans les esprits étroits. Bye Bye Tounes El Khadra, khadra te portera partout dans son cœur. », a écrit Yasmina Khadra sur son compte Facebook officiel.

