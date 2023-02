Sousse accueille le Salon national du Tapis et le Salon Maison & Objet Déco

Le Salon du Tapis et le Salon Maison & Objet Déco se tiennent en ce moment au Parc des expositions de Sousse.

Le Parc des Expositions de la Foire internationale de Sousse abrite conjointement le Salon national du Tapis et le Salon Maison & Objet Déco qui se se poursuivront jusqu’au 26 février avec au programme une centaine d’artisans tunisiens qui exposent leurs dernières créations entre tapisserie artisanale et moderne et différents objets décoratifs, à plusieurs réductions.

F.B