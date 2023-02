Tunisie : AI appelle le président Saied à arrêter sa «chasse aux sorcières»

Dans un communiqué publié le 17 février 2023, Amnesty International (AI) dénonce les autorités tunisiennes, qui redoublent d’efforts pour réprimer les opposants présumés au président Kaïs Saïed avec l’arrestation d’au moins dix personnes en une semaine.

Le président Saïed a qualifié les personnes arrêtées de «terroristes» et les a accusées de conspirer pour détruire l’État et manipuler les prix des denrées alimentaires afin de fomenter des tensions sociales, dans des propos enregistrés sur bande vidéo publiés le 14 février sur sa page Facebook officielle. Il s’agit de personnalités politiques, d’avocats, d’un ancien ministre du gouvernement et du directeur d’une station de radio de premier plan, selon des avocats et des membres de la famille.

«Arrêter des gens sur de vagues allégations de complot va à l’encontre des droits humains fondamentaux. Cette dernière série d’arrestations est une tentative délibérée d’étouffer la dissidence, y compris les critiques à l’encontre du président», a déclaré Heba Morayef, directrice régionale d’AI pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

«Le président Saïed devrait mettre fin à cette chasse aux sorcières à motivation politique. Les autorités devraient plutôt se concentrer sur la recherche de véritables solutions pour aider à soulager les souffrances de ceux qui sont durement touchés par l’effondrement de l’économie tunisienne», a-t-elle ajouté.

Dans au moins trois cas, les autorités ont arrêté des personnes sur la base d’accusations passibles de la peine de mort et, dans au moins cinq cas, les autorités n’ont pas présenté de preuves d’actes répréhensibles commis par les personnes arrêtées, selon des avocats. Les motifs des autres arrestations restent flous.

Les avocats et les membres de la famille de cinq des personnes arrêtées ont décrit une série de descentes tôt le matin ou le soir à leur domicile par jusqu’à 20 policiers antiterroristes. Certains se sont vu refuser l’accès à un avocat pendant au moins 24 heures.

Une arrestation très médiatisée a été celle de Khayam Turki, un ancien membre du parti d’opposition Ettakatol qui dirige maintenant un groupe de réflexion local. Aux premières heures du 11 février, la police antiterroriste a perquisitionné son domicile à Tunis et l’a ensuite interrogé sur ses interactions avec des politiciens de l’opposition, des étrangers et ce qu’ils ont décrit comme une visite de diplomates étrangers à son domicile, a déclaré son avocat à AI.

D’autres incluent Abdelhamid Jelassi, un ancien haut responsable du parti d’opposition Ennahdha qui a ouvertement critiqué le président Saïed, et un autre membre d’Ennahdha, Nourredine Bhiri. Les avocats de Bhiri ont déclaré à AI qu’il avait été arrêté pour avoir «cherché à changer la nature de l’État» en lien avec des propos publics qu’ils lui attribuent appelant à la résistance contre la dictature. Bhiri avait déjà été détenu arbitrairement pendant près de 70 jours au début de 2022 avant d’être libéré sans inculpation.

Cette semaine, les forces de sécurité ont également arrêté arbitrairement Lazhar Akremi, avocat et personnalité politique bien connu qui a critiqué les autorités dans les médias, et Noureddine Boutar, directeur de Radio Mosaïque, une station populaire qui a critiqué le président Saïed.

Boutar, a déclaré son avocat à AI, a été interrogé sur la ligne éditoriale de sa station de radio. Le 18 novembre 2022, le président s’est plaint publiquement de la couverture de la station à son égard alors qu’il s’adressait à un journaliste de Radio Mosaïque.

AI a fait de nombreux reportages sur la prise de pouvoir du président Saïed le 25 juillet 2021. Depuis lors, les autorités ont arrêté, enquêté ou poursuivi au moins 32 personnes en lien avec leurs critiques pacifiques des autorités.

Communiqué.