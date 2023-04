Trafic de drogue à Nabeul : Six hommes et trois femmes en détention

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Nabeul. Six hommes et trois femmes, arrêtés à Beni Khiar, ont été placés en détention.

Dans un communqué publié, ce samedi 8 avril 2023, la DGSN a précisé que l’enquête a été menée par la police judiciaire de Nabeul, suite à la découverte d’un réseau de trafic de drogue à Beni Khiar.

Les investigations ont permis d’identifier les membres duit réseaux et en coordination avec le parquet des descentes ont été menées par la PJ, qui a arrêté trois femmes et 6 hommes, ajoute la même source en annonçant la saisie de 46 plaquettes de cannabis et de plus de 2500 comprimés de stupéfiant en possession des suspects, ainsi que des sommes d’argent fruit du trafic.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 9 suspects et la poursuite de l’enquête, afin de mettre la main sur les autres membres du réseau.

Y. N.