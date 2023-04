Tunisie : le secteur du tourisme adhère à l’effort national d’économie d’eau

Une campagne de sensibilisation sur les économies d’eau dans le secteur du tourisme a été lancée dans le gouvernorat de Médenine, qui comprend deux zones touristiques importante : Djerba et Zarzis.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’adhésion du secteur touristique à l’effort national d’économie d’eau et de lutte contre le stress hydrique en Tunisie, a déclaré, lundi 10 avril 2023, le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine lors d’une visite de travail dans la zone touristique de Djerba-Zarsis.

Elle s’inscrit également dans les initiatives du secteur pour réduire la consommation d’eau, estimée à 2% de la consommation nationale.

«Le secteur du tourisme n’est ni gaspilleur ni grand consommateur d’eau, même si les chiffres (2% de la consommation nationale) montrent une consommation moyenne assez élevée», a ajouté le ministre.

Belhassine a également évoqué les stations d’épuration implantées dans de nombreuses unités hôtelières ainsi que les usines de dessalement d’eau de mer et autres visant à atteindre un taux de traitement de 100% à utiliser pour arroser les périmètres irrigués et les espaces verts.

L’Etat doit inciter les professionnels et les investisseurs à s’orienter vers la préservation de l’eau, a souligné le ministre, rappelant les décisions prises dans le cadre de la loi de Finances concernant les économies d’eau de la consommation des ménages.

Le ministre du Tourisme a appelé, lors d’une visite à Djerba, les professionnels du tourisme de la zone touristique de l’île et de Zarzis à mettre en place la charte de Djerba pour un tourisme durable et responsable comme une sorte de pacte entre les différents acteurs du secteur s’engageant chaque partie à assumer sa responsabilité pour assurer le succès de la saison touristique à tous les niveaux.

Les indices de la relance

A l’issue d’un conseil régional du tourisme à Djerba, le ministre a déclaré aux journalistes que l’objectif fixé pour 2023 est la reprise de l’activité touristique en vue d’atteindre un taux de 80% des résultats atteints en 2019, d’autant plus qu’au cours du premier trimestre les chiffres ont dépassé ceux de 2019 en termes de recettes touristiques qui ont enregistré une amélioration de 66% par rapport à la même période de 2022 et de 13% par rapport à la même période de 2019.

A cet égard, il a précisé que la continuité de cet élan passe notamment par la conjugaison des efforts de tous et l’amélioration de l’offre touristique afin que l’année soit prometteuse pour ce secteur vital de l’économie nationale, a-t-il dit.

Le ministre a également souligné l’importance de mener à bien l’expérience pilote de «Djerba, une île sans plastique» afin qu’elle puisse être un modèle pour d’autres régions. Il a ajouté que «Djerba sans plastique est une nécessité et non un choix» afin de préserver son environnement et la qualité de son cadre de vie.

La visite a également été l’occasion pour le ministre de prendre connaissance des préparatifs du pèlerinage juif annuel à El Ghriba prévu du 4 au 9 mai et de l’état d’avancement de l’aménagement de la médina de Midoun, un projet dont la deuxième tranche est financée par le ministère du Tourisme.

D’après Tap.