Pour son 50e anniversaire, le Cepex lance Tunisia Export Team

Tunisia Export Team entrera en activité le 27 avril 2023 dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du Centre de promotion des exportations (Cepex). La création de l’équipe a été annoncée en janvier dernier.

Cette initiative sera annoncée lors d’une réunion pour célébrer la création du Cepex (14 avril 1973), précise le centre. Elle vise à mutualiser les efforts à l’export et à assurer une meilleure coordination entre tous les acteurs pour assurer le succès des événements programmés et des visites de délégations.

Ce sera l’occasion de promouvoir les services du centre et d’éclairer son histoire et ses projets futurs. Ces projets ont été élaborés en cohérence avec les visions stratégiques nationales et en harmonie avec les aspirations des différents acteurs économiques publics et privés.

Un hommage sera rendu à plusieurs sociétés exportatrices tunisiennes et anciens PDG du Cepex.

Le Cepex entend diffuser en avril des vidéos promotionnelles pour présenter l’activité de ses bureaux à l’étranger. Elle dispose de quatre bureaux en Europe, 3 au Maghreb, 3 au Moyen-Orient et 5 en Afrique sub-saharienne.