Tunisie : détails de la 2e tranche de l’emprunt obligataire national 2023

Le ministère des Finances a adopté une décision sur les spécificités et les conditions de l’émission de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national 2023, ainsi que la date d’ouverture et de clôture de la souscription.

La décision, publiée jeudi 20 avril 2023 dans le dernier numéro du Journal officiel de la république tunisienne (Jort), comporte 8 articles.

Le premier fixe le montant de la deuxième tranche de l’obligation à un taux de 700 millions de dinars tunisiens (MDT), avec possibilité d’augmenter sa valeur.

Cette tranche sera ouverte à la souscription du 8 au 17 mai, avec possibilité de clôturer la souscription avant cette date ou de la prolonger.

L’article 3 donne la possibilité de souscrire à l’emprunt obligataire national selon le choix du souscripteur en trois catégories : «A» d’une valeur nominale par titre de 10 dinars; «B» d’une valeur nominale par titre de 100 dinars avec une durée de remboursement de 7 ans ; et «C» d’une valeur nominale par titre de 100 dinars avec une durée de remboursement de 10 ans.

Les taux d’intérêt pour ces trois catégories sont de, respectivement, 9,75% par an, 9,80% par an et 9,95% par an.

La Tunisie a réussi en février dernier à lever 715 MDT dans le cadre de la première tranche de l’émission obligataire souveraine 2023, dépassant l’objectif fixé à environ 700 MDT.

La Tunisie vise à mobiliser un montant de 2,8 milliards de dinars à travers la souscription des quatre tranches, d’autant plus que l’émission obligataire lancée en 2022 en quatre tranches a permis de lever 2,9 milliards de dinars contre 1,4 milliard de dinars fixé comme premier plafond de cette émission.

