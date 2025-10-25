Forum sur l’internationalisation des startups tunisiennes

Le programme Tunisia Boost Up a été au cœur d’un forum organisé le 24 octobre 2025 dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis. Piloté par Excelty Lab, l’événement a réuni les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien pour identifier les défis rencontrés par les PME et startups dans leur internationalisation, recenser les opportunités sur les marchés africains et formuler des recommandations concrètes pour renforcer leur compétitivité.

Lotfi Sahli

Tunisia Boost Up est soutenu par Qawafel et financé par l’Agence Française de Développement (AFD), mis en œuvre par Expertise France avec l’appui de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Zakaria Ben Dhia, fondateur et Ceo d’Excelty, a présenté les activités de son incubateur, notamment les séminaires régionaux à Nabeul et Sfax, et souligné l’importance des partenaires du projet dans le succès du colloque et le dynamisme national et régional généré, en collaboration avec le Cawtar, le CJD Grand Tunis et le CJD Sénégal.

Michael Baur, représentant de la KAS, a insisté sur le rôle de la fondation dans le soutien aux dynamiques économiques et entrepreneuriales en Tunisie, en promouvant l’innovation, la gouvernance et le développement durable, notamment à travers des initiatives telles que Tunisia Boost Up.

Renforcer la compétitivité

Mazen Al Kassem, expert international et chef du projet Qawafel, a rappelé l’ambition du programme : en moins de 18 mois, 17 entreprises du secteur numérique ont été accompagnées, 10 sessions de formation et 20 séances de coaching organisées, une mission de prospection en Mauritanie impliquant 7 entreprises réalisée, plus de 20 rencontres B2B tenues, et 11 projets tunisiens valorisés sur les marchés mauritanien et sénégalais.

Lors du premier panel, les représentants de l’Api, de l’Apia, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, du Cepex, de Conect International et de la Banque mondiale ont présenté leurs programmes d’appui, de financement et d’accompagnement pour renforcer la compétitivité des PME et faciliter leur accès aux marchés africains.

Le deuxième panel a réuni des consultants de divers horizons, partageant leurs expériences sur l’accompagnement des startups, les bonnes pratiques, les défis rencontrés et les stratégies favorisant la croissance et l’innovation, tout en soulignant l’importance du mentorat et du réseautage.

Entre ces panels, le public a assisté à deux témoignages en direct : Lotfi Chérif depuis Nouakchott et Sofiene Beyaoui depuis Dakar, illustrant les opportunités et défis de la coopération économique entre la Tunisie, la Mauritanie et le Sénégal, et l’impact concret de l’internationalisation des entreprises tunisiennes.

Le panel de clôture a été consacré aux startups à succès, qui ont partagé leur persévérance, leur engagement et les obstacles surmontés, offrant au public un aperçu concret des réalités entrepreneuriales et des clés de la réussite, tout en mettant en avant l’importance du courage, de l’innovation et du soutien aux jeunes entreprises dans un environnement concurrentiel.