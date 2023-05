Tunisie : Décès de l’homme d’affaires Mohamed Loukil

La Tunisie perd ce jour l’un des bâtisseurs de l’industrie tunisienne : Mohamed Loukil fondateur du Groupe Loukil a tiré sa révérence, ce samedi 20 mai 2023.

La triste nouvelle a été annoncée par son fils Bassem Loukil, qui a également précisé que les obsèques se tiendront à la mosquée Al Maghfurah Kassass Zyedi à Sfax, demain, dimanche 21 mai après la prière d’Al-Dhohr.

Plusieurs groupes et homme d’affaires à l’instar du Tunisia Africa Business Council (TABC) présidé par Anis Jaziri, ont exprimé leur douleur suite au décès de Mohamed Loukil, le fondateur de l’un des plus grands groupes privés de Tunisie lancé dans les années 1970, en regrettant le départ «d’un homme talentueux, intègre, professionnel, généreux et un véritable modèle de leadership»

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Puisse-t-il reposer en paix.

Y. N.