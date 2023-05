La scène humoristique francophone s’invite à Tunis

Cinq humoristes francophones seront sur la scène de l’Institut Français de Tunisie (IFT) ce soir, lundi 29 mai, dans le cadre du projet Fara7ni.

La résidence d’écriture humoristique Fara7ni est de retour dans une deuxième édition après le succès de la première, lancée l’année dernière. Le projet propose dix jours de formation et d’exploration auprès de professionnels du stand-up venus de France, de Belgique et du Québec, afin de travailler sur la présence scénique et les ressorts du comique.

Les cinq artistes résidents cette année sont Jihene Benfredj, Lise Dehurteevent, Adel Fugazi, Imen Lahmar et Mehdi Mahjoub. Il seront sur scène ce soir à partir de 19h. L’entrée sera libre.

F.B