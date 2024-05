Congrès à Tunis sur les innovations dans le domaine de la chirurgie laparoscopique

Le 21e Congrès national de chirurgie laparoscopique, organisé par la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (STCL), se tiendra les 30 et 31 mai 2024 à Tunis.

Ce rendez-vous médical incontournable rassemble chaque année les principaux acteurs de la chirurgie tunisienne ainsi que leurs homologues du Maghreb, d’Afrique et d’Europe. Il offre une occasion unique pour échanger sur les dernières avancées et innovations dans le domaine de la chirurgie en général et de la chirurgie laparoscopique et mini-invasive en particulier.

Parmi les médecins invités on citera Giampiero Campanelli, Heithem Jeddou, Laurence Chiche, Najim Chafai, Reza Chamlou et Safi Dokmak.

Les participants auront droit à un programme scientifique diversifié et enrichissant, axé sur des thèmes d’actualité en matière de chirurgie digestive et viscérale, notamment les innovations thérapeutiques et technologiques dans les domaines des cancers digestifs et des chirurgies hépatobiliaire et pancréatique, colorectale, et pariétale.

Comme chaque année, la participation des jeunes chirurgiens à cet événement a été un franc succès avec plus de 900 contributions soumises.

Le bureau de la STCL profitera de ce congrès pour rendre un hommage vibrant à deux de ses membres récemment disparus: le Dr Fadhel Samir Fteriche et le Dr Lassaad Ben Temim.

A noter que tout au long de l’année, la STCL maintient son engagement en faveur du développement professionnel des jeunes chirurgiens. Elle travaille en collaboration avec les facultés de médecine pour organiser des ateliers d’apprentissage de la chirurgie laparoscopique et divers événements scientifiques dans différentes régions de la Tunisie. L’objectif de ces initiatives est de favoriser et encourager l’excellence ainsi que l’innovation dans le domaine de la chirurgie.

Tous les professionnels du secteur sont conviés à participer à cet événement incontournable, qui s’annonce passionnant et riche en innovation et échanges fructueux.