Tunisie : le cirque investit la rue pendant un mois   

La 7e édition du Festival international de l’art du cirque et des arts de la rue, organisée par l’association des arts du cirque Paparouni, aura lieu du 1erjuin au 5 juillet 2024 à Tunis et 9 autres villes de la république.

Le festival se déroulera dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Siliana, Sfax, Sousse, Mahdia, Monastir, le Kef, Bizerte et Zaghouan.

Des spectacles de cirque gratuits en plus d’ateliers pour enfants et des stages ouverts aux amateurs du cirque seront organisés tout au long de la durée du festival.

Pour la première fois, une compétition nationale dédiée aux arts du cirque sera organisée le 5 juin au Théâtre de l’Opéra de Tunis. Trois prix seront attribués aux lauréats. Onze candidats ont été sélectionnés parmi 27 candidatures reçues, ont annoncé les organisateurs.

Le festival verra la participation de compagnies de cirque représentant 11 pays : Argentine, Égypte, Chili, France, Italie, Mauritanie, Maroc, Mexique, Russie, Sénégal et Tunisie. Des troupes égyptiennes et russes seront présentes pour la première fois depuis la création du festival il y a sept ans.

Des jeux acrobatiques seront interprétés durant 90 minutes au spectacle international officiel prévu au Théâtre de l’Opéra de Tunis.

A partir du 21 juin, des spectacles internationaux seront donnés à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, avant d’entamer une tournée dans 9 villes qui se poursuivra jusqu’au 5 juillet.

Une caravane culturelle et artistique sera notamment organisée au profit des enfants sans soutien familial et des enfants à besoins spécifiques dans les gouvernorats de Tunis et de Ben Arous.

Une session de formation de trois jours dans l’art du cirque et les arts de la rue sera également organisée au profit d’un groupe de jeunes de la ville de Bizerte.

Cet événement annuel est organisé en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (Enpfmca), le Théâtre de l’opéra de Tunis et les délégations régionales des Affaires culturelles dans dix gouvernorats.

Le festival renouvelle son partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à travers une programmation spéciale pour la promotion du tourisme culturel.

D’habitude, le festival organise un village des arts abritant des activités pour tous les âges dont des ateliers sur l’art du cirque et offrant des visites virtuelles des principaux sites archéologiques tunisiens.

Organisée du 11 au 25 juin 2023 dans dix villes de la république, l’édition précédente avait démarré à la ville de la Marsa, dans la banlieue de Tunis. Le site archéologique le Temple des eaux dans la ville de Zaghouan avait abrité la cérémonie de clôture.

Créé en 2018, le Festival international du cirque de la rue œuvre à la diffusion des arts du cirque et la promotion des dernières tendances internationales en matière du cirque contemporain.

D’après Tap.