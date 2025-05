Proche-Orient │ La faillite morale d’Israël et des… Arabes

Le Proche-Orient est aux prises avec une double faillite, politique et morale. Celle de l’Etat d’Israël dont le génocide perpétré dans les territoires palestiniens défie la conscience humaine, et celle des Etats arabes complices qui continuent de comploter contre leurs peuples.

Fathi Bchir *

Ne sommes-nous pas en train d’assister en direct à l’autosuicide et à la faillite morale d’un État, celui d’Israël qui défie les consciences y compris celles des juifs européens et même américains.

Les dirigeants israéliens se révèlent être ses meilleurs ennemis. La conscience européenne est ébranlée par l’ampleur des massacres à Gaza et par l’évolution fascisante de l’Etat hébreu. Un génocide est en cours.

Israël n’est plus qu’un pays devenu un État gangster, sans foi ni lois. Même la reine de l’hypocrisie, professionnelle de la religion, Delphine Horvilleur a pris ses distances pensant tirer son épingle du jeu.

Un jeu de rôles tragique

La communauté juive anglaise est divisée. D’autres communautés aussi ont leurs consciences perturbées. Le New York Times publie un rapport accablant sur la responsabilité de Benjamin Netanyahu et ses alliés d’extrême droite dans la débâcle du 7 octobre 2023. Il semble de jour en jour apparaître qu’entre le Premier ministre israélien Netanyahu et le Hamas, ce n’est qu’un jeu de rôles, tragique.

Pour se sauver, Israël doit sortir de son «grand aveuglement», titre du livre de l’excellent et honnête journaliste franco-israélien Charles Enderlin.

Ceci pour le cas d’Israël ; il restera aussi l’autre faillite morale, celle des Arabes qui préfèrent combattre leurs peuples plutôt que de faire face aux défis du monde et en interne face aux défis de la démocratie et pour assurer la dignité et le bien-être chez eux avant de se gargariser de nationalisme feint.

Le vrai complot à agiter est en vérité la présence à la tête des Etats arabes de tels dirigeants.

* Journaliste.