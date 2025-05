Football │ L’Espérance remporte son 34e sacre et sauve sa saison

Après une saison mi-figue mi-raisin, au cours de laquelle elle a chargé trois fois d’entraîneur, l’Espérance de Tunis a fini par rattraper son retard au classement et à remporter le championnat de Tunisie de football professionnel pour la saison 2024-2025.

Fidèle à son habitude, le club «Sang et Or» a remporté le sacre avant terme en remportant l’avant-dernier match de la saison, dimanche 11 mai 2025, par un large succès en déplacement, au stade du Kef, contre l’Olympique de Béja (5-0).

Avec 65 points, à 4 longueurs de l’Etoile du Sahel et l’Union sportive de Monastir qui se partagent la deuxième place avec 61 points chacune, le club de Bab Souika a remporté son 34e titre et le deuxième de suite.

Après avoir été éliminée de la Ligue des champions d’Afrique au niveau des quarts de finale contre le Mamelodi Soundowns (0-1, 0-0), l’Espérance pourra ajouter la Coupe au Championnat et réaliser un nouveau doublé. Le club doit également jouer à la Coupe du monde des clubs de la Fifa, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet, aux Etats-Unis. Autant donc dire que pour les protégés de Maher Kanzari, la saison est loin d’être terminée.

Pour les coéquipiers du Brésilien Yan Sasse, auteur hier d’un doublé, le prochain (et dernier) match du championnat contre l’US Monastir, dans une semaine au stade de Radès, sera une simple formalité. Mais pas seulement. Ce sera aussi l’occasion pour trancher définitivement une question de leadership avec l’un de ses principaux poursuivants, fêter son nouveau sacre devant son fidèle public et se consoler après la sortie prématurée de la course au sacre continental.

