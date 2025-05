Cannes 2025 │Gaza, le Maghreb et la force du cinéma féminin

Le rideau s’est levé, hier soir, mardi 13 mai 2025, sur la 78e édition du Festival de Cannes. La cérémonie d’ouverture a été marquée par un hommage poignant à Émilie Dequenne, un discours vibrant de Juliette Binoche et une standing ovation pour Robert De Niro, honoré par Leonardo DiCaprio. Mais au-delà du faste, cette édition 2025 porte les voix de cinéastes arabes, africains et en particulier maghrébins, dont la présence s’impose avec force et dignité.

Djamal Guettala

Cette année, la Palestine n’est pas absente de la Croisette. Dans son discours d’ouverture, Juliette Binoche a cité la photojournaliste Fatima Hassouna, tuée à Gaza le 16 avril, la veille de découvrir que le film auquel elle participait était sélectionné à Cannes. «L’art reste, il est le témoignage puissant de nos vies», a déclaré l’actrice, donnant le ton d’un festival sous tension mais résolument ouvert sur le monde.

Kaouther Ben Hania, un retour en force

Tout juste deux ans après ‘‘Les Filles d’Olfa’’, qui avait conquis la Croisette et remporté l’Œil d’or en 2023, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania est de retour en sélection officielle avec ‘‘Tu ne feras point d’images’’. Ce nouveau long-métrage de fiction suit Amira, une jeune Tunisienne passionnée de cinéma, qui reçoit à la mort de sa grand-mère une clé mystérieuse. Elle se lance alors dans une quête intime pour remonter le fil du passé de sa famille, confrontant croyances, secrets et transmissions.

Coproduit par la Tunisie (Mime Films), la France (Tanit Films), la Suède, l’Allemagne et la Belgique, le film bénéficie du soutien d’Arte France Cinéma, qui s’est engagé très tôt dans le projet. Distribué par Jour2fête, ‘‘Tu ne feras point d’images’’ s’impose déjà comme l’une des œuvres les plus attendues du monde arabe à Cannes.

Erige Sehiri et “Promis le ciel”

Autre présence tunisienne remarquée : Erige Sehiri revient avec ‘‘Promis le ciel’’, son nouveau film après le succès de ‘‘Sous les figues’’. Dans cette fiction délicate, Sehiri continue d’explorer les émotions contenues et les tensions sociales dans les milieux ruraux tunisiens, avec une approche à la fois douce et politique. Le film est présenté dans la section Un Certain Regard, qui met chaque année à l’honneur des œuvres audacieuses et novatrices.

Hafsia Herzi, entre les deux rives

Actrice et réalisatrice franco-tunisienne, Hafsia Herzi fait également partie des figures maghrébines de cette édition. Révélée par ‘‘La Graine et le Mulet’’ du Franco-tunisien Abdellatif Kechiche, elle revient à Cannes dans un double rôle : actrice dans un film français sélectionné en séance spéciale et réalisatrice d’un court-métrage présenté à la Quinzaine des cinéastes, ‘‘La petite dernière’’ . Sa présence à Cannes 2025 incarne l’ascension des cinéastes maghrébines, dont les voix continuent de résonner à travers le monde.

Un cinéma arabe et africain audacieux

La sélection 2025 donne également une large place au cinéma d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, avec des films du Sénégal, d’Égypte, du Liban ou encore du Maroc. Une vitalité qui montre que Cannes n’est plus uniquement le lieu d’une certaine élite occidentale, mais aussi une tribune ouverte à ceux qui, par l’image, interrogent le réel, dénoncent l’injustice et réinventent la mémoire.

En confiant la présidence du jury à Juliette Binoche, et en invitant des figures engagées comme Payal Kapadia, Dieudo Hamadi ou Hong Sangsoo, le Festival de Cannes 2025 s’affirme comme un espace d’engagement artistique global. Un espace où les cinémas du Sud trouvent une résonance mondiale, et où les voix féminines du Maghreb ne cessent de prendre de l’ampleur.