Tunisie – Iran │ Vers le développement de parcs technologiques communs

Hossein Simaee-Sarraf, ministre des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, et son homologue tunisien, Mondher Belaid, ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la coopération scientifique, universitaire et de recherche.

Les deux responsables ont souligné l’importance de développer les échanges scientifiques entre les pays islamiques, de renforcer la collaboration universitaire et de mettre en œuvre les accords scientifiques.

M. Simaee-Sarraf a qualifié la deuxième réunion ministérielle de la Plateforme de dialogue de l’OCI-15, tenue le 19 mai 2025 à Téhéran, en Iran, d’occasion précieuse d’approfondir les relations scientifiques entre les pays islamiques, appelant à la réduction des écarts entre ces pays.

L’Iran est prêt à accorder des bourses à un certain nombre d’étudiants tunisiens et à faciliter une plus grande participation des professeurs et étudiants tunisiens en Iran, notamment dans le domaine de la langue et de la littérature arabes, a-t-il indiqué.

M. Simaee-Sarraf a exprimé la volonté de l’Iran de coopérer au développement de parcs technologiques communs.

Par ailleurs, M. Belaid a déclaré que les points communs culturels et scientifiques entre les deux pays ouvrent la voie au renforcement de la coopération universitaire.

Il a également suggéré d’utiliser la capacité du parc technologique iranien pour développer des modèles similaires en Tunisie.

