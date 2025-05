Kaïs Saïed et son «projet national global»

Le président Kais Saïed croit fermement à la viabilité du projet de société plus juste et plus égalitaire qu’il s’est donné pour mission de mettre en place en Tunisie dès son entrée au palais de Carthage fin 2019. Vidéo.

«Nous sommes capables de construire une Tunisie nouvelle avec une volonté forte et un peuple uni. Grâce à l’effort collectif et à la solidarité, nous réduirons le chemin parcouru dans l’histoire», a-t-il déclaré, dans ce contexte, en recevant, mercredi 21 mai 2025, au palais de Carthage deux jeunes hommes, Walid Jed de la délégation de Mezzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid) et Wassim Majdi de la ville de Bizerte.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série d’échanges avec les citoyens afin d’écouter leurs préoccupations et d’explorer des solutions urgentes pour les régions marginalisées et exclues, a indiqué la présidence de la république dans un communiqué.

La Tunisie mène aujourd’hui une guerre de libération nationale sur tous les fronts et dans toutes les régions afin de reconstruire les infrastructures publiques essentielles, détruites et négligées au cours des dernières décennies, a réitéré le président de la république, en soulignant que ses visites dans différentes régions ne constituent pas une fin en soi, mais sont suivies de mesures immédiates pour traduire les revendications des citoyens en résultats concrets.

Il a également souligné que la lutte pour le changement ne se limite pas à la seule lutte contre la corruption, mais implique également de s’attaquer aux réseaux occultes opérant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, par le biais de campagnes de diffamation systématiques sur des pages suspectes et payantes.

Il a affirmé ne prêter aucune attention à ces entités, que l’histoire a déjà rejetées.

Lors de son entretien avec les deux jeunes hommes, le chef de l’État a dévoilé une série de mesures à mettre en œuvre en faveur de Mezzouna et de Bizerte, notamment à la suite de visites de terrain qui ont permis un dialogue direct avec les citoyens.

Il a souligné que l’objectif de ces rencontres est d’obtenir des résultats, et non de se faire remarquer, indiquant que des décisions urgentes seront prises concernant la création d’emplois pour les chômeurs, le développement régional et la relance de projets bloqués, comme l’usine de sucre de Bizerte.

Le président de la république a souligné que le droit au travail est un pilier de la dignité, rappelant que l’Assemblée des représentants du peuple avait approuvé mercredi une loi historique mettant fin au système de sous-traitance, une victoire significative pour des milliers de travailleurs confrontés à des conditions précaires.

Il a ajouté que la dignité des Tunisiens et des Tunisiennes est une ligne rouge à ne pas franchir, soulignant que la marginalisation et l’exclusion sont des formes de crimes sociaux qu’il faut combattre.

Le président Saïed a appelé à une approche nationale, plutôt que sectorielle, pour résoudre les problèmes de développement, soulignant que chaque citoyen a le droit de vivre dignement dans une nation gouvernée par la justice et la souveraineté.

À l’issue de la rencontre, le chef de l’État a exhorté les jeunes à participer activement à la construction de la nation et à contribuer à l’élaboration d’un projet national global fondé sur les ressources naturelles et humaines du pays.