«La Tunisie doit regarder au-delà du tourisme balnéaire » 

Le secteur touristique tunisien possède un potentiel exceptionnel pour devenir un moteur essentiel de la croissance économique, estime l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Giuseppe Perrone. Vidéo.

Dans un entretien accordé à l’agence Tap, publié mercredi 21 mai 2025, M. Perrone a évoqué ses voyages en Tunisie qui lui ont «révélé des opportunités fascinantes» et lui ont permis de «découvrir des projets financés par l’UE.»

L’ambassadeur a déclaré avoir pu constater, grâce à ses visites, l’avancement du projet quinquennal de soutien de l’UE au secteur touristique tunisien, «Tounes Wijhetouna», qu’il a qualifié de «programme crucial qui renforce l’offre touristique tunisienne et développe de nouvelles attractions».

M. Perrone a souligné que la Tunisie possède un «patrimoine culturel et une identité remarquables», ajoutant : «Nous devons regarder au-delà du tourisme balnéaire : le pays regorge de sites historiques et culturels inexploités qui attendent d’être développés.»

Le responsable de l’UE a souligné la coopération en cours avec les autorités tunisiennes et les organisations de la société civile sur de nombreux projets liés au tourisme. Et de conclure: «La Tunisie et l’UE ont tout à gagner à élargir leur coopération dans tous les domaines. Nos nations sont profondément liées, surtout en ces temps difficiles. La Tunisie peut toujours compter sur l’UE, son partenaire indéfectible.»