Rejet de la demande de libération de Me Souab | La défense en colère mais déterminée

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a rejeté ce jeudi 22 mai 2025 la demande de libération de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab, a regretté son comité de défense.

Dans son communiqué, le comité de défense a exprimé sa vive consternation face à cette décision, estimant que ce nouveau rejet de la demande de libération est incompréhensible et pointant du doigt un procès politique.

La même source a par ailleurs réaffirmé son engagement et sa détermination à « poursuivre sans relâche la défense de Me Souab jusqu’à la fin de l’injustice qui lui est infligée, dans le but de faire taire une voix libre et un avocat courageux ».

Y. N.