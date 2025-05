La Tunisie se prépare à une bonne saison céréalière

Les agences spécialisées au sein du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ont élaboré un programme spécial pour assurer une saison de récolte réussie. Selon les premières indications, la saison sera exceptionnelle en termes de rendement par rapport aux deux dernières saisons. (Ph. Silos de blé).

La saison de récolte des céréales devrait débuter dans la première quinzaine de juin 2025 dans les gouvernorats du nord (où se trouvent les plus importantes zones de production), en tenant compte de facteurs tels que l’humidité des champs et la maturité des grains.

Les données obtenues par l’agence Tap auprès du ministère de l’Agriculture confirment que la saison céréalière 2024-2025 devrait être généralement bonne, compte tenu des conditions météorologiques favorables dès le début de la saison dans diverses zones de production. Les premières estimations de la production céréalière de tous types ont été déterminées pour la récolte 2025.

Il est à noter que la récolte céréalière de la Tunisie au cours de la saison 2023/2024 s’est élevée à environ 11,5 millions de quintaux et à environ 5 millions de quintaux au cours de la saison 2022/2023. Sachant que les besoins annuels en céréales de la Tunisie sont estimés à environ 30 millions de quintaux.

Aspects légaux et réglementaires

En prévision d’une saison de récolte réussie, le ministère de l’Agriculture a finalisé divers aspects juridiques et réglementaires du processus de collecte en publiant des spécifications pour l’activité de collecte des céréales. En plus des 27 collecteurs ayant signé le cahier des charges lors de la saison 2024, celui-ci a été retiré et déposé dans les délais légaux, et signé par 7 nouveaux collectionneurs.

L’arrêté gouvernemental relatif à la détermination du prix des céréales et au mode de paiement, de stockage et de transfert pour la récolte 2025 a également été préparé, avec les marges, les subventions et les prix de base mis à jour conformément à ce qui a été convenu entre les ministères concernés (Agriculture, Finances, Commerce).

Les prix d’acceptation des céréales destinés à la consommation ont été fixés, y compris l’aide conjoncturelle exceptionnelle dans le prix de base pour le blé dur, à 140 dinars le quintal, D/Q (compte tenu de l’aide à la livraison rapide de 40 D/Q) et pour le blé tendre à 110 D/Q (compte tenu de l’aide à la livraison rapide de 30 D/Q). Pour l’orge et le triticale, ces prix sont de 90 D/Q (en considérant la subvention de livraison rapide de 25 D/Q).

Financement de la collecte

Un projet de décret a été élaboré autorisant l’Office des céréales à financer les achats de céréales par les coopératives et les collecteurs, en plus de former un comité interne au sein de l’Office pour étudier et fixer la méthodologie et les critères d’approbation des demandes de financement au cours de la première semaine d’avril 2025.

Quelques 22 complexes ont soumis des demandes de financement pour les achats de céréales pour la saison 2025.

D’autre part, des avances financières ont été accordées aux coopératives centrales de services agricoles et aux sociétés de production de semences pour financer les travaux nécessaires à la restauration et à l’entretien des centres de collecte de céréales et pour acheter les équipements nécessaires à la collecte et au conditionnement des semences, comme les années précédentes.

Capacités de collecte et de stockage

A cet effet, les contrats de commercialisation des 50 centres de collecte ont été renouvelés pour une durée de neuf ans, en plus de la commercialisation des centres de Nador (Bizerte), Hajeb El Ayoun (Kairouan) et Teboursouk (Béja).

Le centre Ras Jebel dans le gouvernorat de Bizerte a également été préparé par l’installation d’une passerelle pour recevoir et transférer les récoltes des agriculteurs.

Selon les données obtenues, une capacité de stockage supplémentaire d’environ 1 million de quintaux a été dégagée. Des négociations et des accords ont été conclus avec les propriétaires de silos et d’entrepôts, en plus d’exploiter la capacité de stockage vacante des moulins pendant les mois de juin, juillet et août 2025. De plus, il a été envisagé d’utiliser le plus grand nombre possible de camions pour le processus local de collecte des céréales.

En ce qui concerne l’état de préparation des centres centraux et des silos de l’Office des céréales, les exigences relatives à l’acceptation de la récolte, à la conservation des stocks et à l’entretien des espaces de stockage, des équipements et des fournitures ont été fournies par la publication de plusieurs notes visant à approuver les centres de collecte et les laboratoires d’analyse des spécifications techniques des céréales.

Les données obtenues indiquent qu’environ 70 centres de collecte de céréales ont été approuvés, en plus de 11 centres soumis au cahier des charges, sur un total de 190 centres. Le processus se poursuit à un rythme rapide avant le début de la saison de collecte.

En ce qui concerne les laboratoires d’analyse des spécifications techniques des céréales, tous les collecteurs ont été contactés jusqu’à présent concernant la préparation des 27 laboratoires afin de répondre aux exigences minimales et de réaliser la modification des équipements avant fin avril 2025.

Importante flotte de transport

Dans le souci d’assurer le meilleur transport possible des récoltes, le ministère de l’Agriculture a assuré une importante flotte de transport terrestre et ferroviaire, comprenant 7 camions appartenant à l’Office des céréales et 400 camions appartenant à des sociétés privées.

D’autre part, le processus d’approvisionnement en ressources fourragères par des entreprises privées a été organisé de manière à ce qu’il ne coïncide pas avec la période de pointe de collecte des céréales, afin d’utiliser le plus grand nombre possible de camions pour le transport des céréales.

Un accord a également été signé pour mettre en œuvre une augmentation de 5% des tarifs de transport des céréales à compter de mai 2025 et pour suspendre le plafond sur les chargements des camions céréaliers.

Concernant le transport ferroviaire, 60 wagons de tran0sport ont été placés sur la voie ferrée à voie large, dont 40 wagons destinés au transport des céréales des zones de production vers les réservoirs centraux du Grand Tunis.

A cet égard, un programme bien pensé a été élaboré pour l’utilisation de wagons pour le transport des céréales depuis les gares ferroviaires, en coordination avec la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et les collecteurs.

Programme de formation

Depuis février 2025, des journées de sensibilisation sont programmées pour 120 collaborateurs de l’Office des Céréales (agents, magasiniers, chefs et agents de laboratoire…) dans les domaines de l’étalonnage des grains, de l’échantillonnage et de la tenue des stocks.

Le programme de formation a touché 559 participants au cours des première, deuxième et troisième semaines de mai 2025.

Parallèlement, des journées ont été programmées dans les régions tout au long du mois de mai dans tous les gouvernorats pour modifier les machines de récolte et lutter contre les incendies.

D’après Tap.