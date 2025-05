Tunis accueille le Forum de l’Economie sociale et solidaire

Le Forum sur l’Economie sociale et solidaire (ESS) et l’Innovation sociale se tient du 26 au 28 mai 2025 à la Cité de la Culture à Tunis, sous le thème «Le rôle de l’ESS dans la promotion de la justice sociale». Le but est de contribuer au renforcement de l’écosystème ESS en Tunisie et à la promotion de son rôle de levier pour une transition juste et inclusive.

Le forum réunit des responsables gouvernementaux, des acteurs économiques, des organisations internationales et de jeunes entrepreneurs pour explorer les solutions concrètes qu’offre l’ESS en réponse aux défis sociaux, économiques et environnementaux actuels.

Co-organisé par le ministère de l’Economie et de la Planification, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Délégation de l’Union Européenne à Tunis, l’événement vise à renforcer l’écosystème ESS en Tunisie et à promouvoir son rôle de levier pour une transition juste et inclusive.

Les discussions portent sur des questions clés telles que l’autonomisation des jeunes, l’innovation sociale et les mécanismes de financement durables, avec un accent particulier sur les résultats du projet Jeun’ess.

Lancée il y a cinq ans, l’initiative a permis de créer plus de 3 600 emplois, avec une participation féminine de 56% et une inclusion des personnes handicapées de 6,5%, notamment dans les régions prioritaires comme Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan.

Le programme comprend des panels de haut niveau, des sessions techniques, des ateliers thématiques et un village ESS mettant en valeur les innovations et l’expertise locales.

Le forum vise également à jeter les bases d’une stratégie nationale pour l’ESS 2035, alignée sur les agendas mondiaux tels que les Objectifs de développement durable (ODD) 2030 et l’Accord de Paris sur le climat.

Bien qu’un cadre juridique pour soutenir l’ESS soit en place depuis l’adoption de la loi n° 2020-30, sa mise en œuvre complète en Tunisie reste un travail en cours.

Ce forum est considéré comme une opportunité clé pour mobiliser et aligner les efforts des institutions publiques, de la société civile et des acteurs économiques afin de libérer le potentiel du secteur.

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, qui est intervenu au forum a rappelé «la présence historique de la coopération italienne en faveur de l’inclusion des jeunes et des plus vulnérables et pour le développement durable en Tunisie», indiquel’ambassade d’Italie sur ses réseaux sociaux.

L’Italie, à travers son action de coopération, est depuis longtemps un partenaire fondamental de la Tunisie dans la mise en œuvre de politiques et de projets visant à renforcer le tissu social et économique du pays. «Notre collaboration repose sur une vision commune de progrès et d’inclusion», a déclaré l’ambassadeur, ajoutant que «l’économie sociale et solidaire est un pilier essentiel pour atteindre ces objectifs.»