Tunisie │ Les exportations d’agrumes augmentent de 46 %

Les exportations tunisiennes d’agrumes ont enregistré une hausse significative de 46% entre le 17 octobre 2024 et le 8 mai 2025, atteignant un total de 12 455 tonnes contre 8 507 tonnes à la même période de l’année précédente. La Libye et la France sont les pays qui importent le plus d’agrumes tunisiens

Selon les données publiées par l’Observatoire national tunisien de l’agriculture (Onagri), cette augmentation est principalement imputable à la variété «Maltaise» (photo), qui représente 85% des exportations tunisiennes, avec 10 587 tonnes.

La «Maltaise», connue pour sa pulpe sucrée et juteuse, est particulièrement appréciée sur les marchés européens, notamment en France.

En deuxième position, on trouve la variété Navel, puis le citron.

La valeur des exportations a atteint 28,2 millions de dinars tunisiens (environ 8,5 millions d’euros), avec un prix moyen de 2,26 dinars par kilogramme (environ 0,68 euro/kg). Cela représente une augmentation par rapport à la saison précédente, où le prix moyen était de 1,96 dinars/kg (environ 0,59 euro/kg).

Le principal marché de destination est la Libye (52,6%), suivie de la France (45,8%) et des pays du Golfe (1,4%).

La croissance des exportations reflète les efforts du secteur agricole tunisien pour améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits d’agrumes sur les marchés internationaux alors même que le secteur continue de faire face aux défis liés au changement climatique et à la concurrence d’autres pays producteurs.