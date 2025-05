Défense │ Le Dôme d’or de Trump est-il réalisable?

Il y a plus de quarante ans, le 23 mars 1983, Ronald Reagan annonce l’Initiative de défense stratégique (IDS) communément appelée «Guerre des Étoiles» pour protéger les États-Unis des armes nucléaires adverses par un bouclier spatial qui détecterait et détruirait les missiles balistiques ennemis dès leur lancement. Aujourd’hui, Donald Trump veut doter son pays d’un système de défense baptisé le Dôme d’or, encore plus efficace que le Dôme de fer israélien, et qui protégerait les États-Unis à 100%. Cependant, la faisabilité du projet est sérieusement questionnée pour son coût, sa durée d’exécution et les défis techniques qu’il pose. Il suscite également des inquiétudes au sein de la communauté internationale.

Imed Bahri

Selon le Wall Street Journal (WSJ), le plan de défense du président Donald Trump visant à créer ce qu’il a surnommé Golden Dome (Dôme d’or) est difficile à mettre en œuvre en seulement trois ans.

Le projet vise à protéger le territoire américain de toute attaque potentielle de missiles provenant de n’importe quelle source dans le monde. Trump espère achever le projet au cours de son mandat actuel. Il avait précédemment révélé que le coût estimé du projet était de 175 milliards de dollars mais les analystes militaires affirment que cette estimation est trop basse.

Intégration de plusieurs couches de défense

Le concept du Golden Dome, tel que rapporté par le WSJ, repose sur l’intégration de plusieurs couches de défense: des missiles intercepteurs basés au sol, un réseau de capteurs spatiaux et des satellites d’attaque capables d’abattre les missiles dès leur lancement. Mais si certains de ces éléments existent déjà, de nombreuses technologies requises sont encore immatures ou nécessitent des années de développement et les systèmes existants doivent être intégrés sous un commandement et un contrôle unifiés.

«Tous les systèmes qui constitueront l’architecture du dôme doivent être parfaitement intégrés», a déclaré le ministre de la Défense Pete Hegseth, faisant référence aux complexités techniques et structurelles auxquelles le projet est confronté. Un directeur spécial a été nommé pour superviser le plan en coordination avec le Bureau de la gestion et du budget.

L’enquête du WSJ explique que le projet nécessite le déploiement de milliers de nouveaux satellites pour intercepter les missiles au début de leur trajectoire ce qui demanderait des années de travail et des centaines de milliards de dollars.

Parmi les entreprises désignées pour participer à la mise en œuvre figurent SpaceX d’Elon Musk, la société d’analyse de données Palantir et le fabricant de drones Anduril ainsi que des géants de la défense tels que Lockheed Martin et RTX. Le rapport s’attend à ce que le vaisseau spatial expérimental Starship de SpaceX joue un rôle dans les futurs lancements, en plus des contributions attendues de United Launch Alliance et d’autres.

Pression sur les chaînes de production

Le rapport révèle que le projet du dôme d’or est confronté à un défi immédiat: une pénurie de systèmes de défense terrestres. La forte augmentation de la demande mondiale de missiles Patriot et Thaad en raison des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient a exercé une pression considérable sur les chaînes de production.

«La construction de missiles prend du temps et même les produits finis peuvent ne pas être livrés avant deux ou trois ans», a déclaré l’expert militaire Todd Harrison.

Bien que Trump ait annoncé que le projet coûterait 175 milliards de dollars, le Congressional Budget Office a estimé le coût total à 831 milliards de dollars tandis que le sénateur républicain Tim Sheehy estime que le chiffre pourrait dépasser les milliers de milliards de dollars à long terme.

Les républicains de la Chambre des représentants ont alloué 25 milliards de dollars comme acompte sans préciser clairement quels systèmes seront financés par ce montant.

Cadeau en or pour les entreprises de défense

En revanche, le sénateur démocrate Ed Markey a décrit le projet comme un «cadeau en or pour les entreprises de défense et économiquement dévastateur», appelant à se concentrer sur le contrôle des armements plutôt que sur l’expansion de la course à l’espace.

Malgré tous ces défis, le WSJ rapporte que certains partisans du projet croient que certains systèmes de défense existent déjà et qu’un développement et une intégration rapides de ses composants pourraient permettre d’atteindre les objectifs souhaités à un coût inférieur à celui anticipé par les sceptiques.

Le projet de Trump inquiète et la course à l’armement dans l’espace est dénoncée.

Le ministère des Affaires étrangères nord-coréen a publié un communiqué informant la communauté internationale que la mise en place par les États-Unis d’un nouveau système de défense antimissile est une initiative menaçante et extrêmement dangereuse visant à menacer la sécurité stratégique des États dotés de l’arme nucléaire. Pyongyang accuse Washington de vouloir militariser l’espace.

La Corée du nord estime que le projet américain de construire un nouveau système de défense antimissile est la cause profonde du déclenchement d’une course mondiale aux armements nucléaires et spatiaux et transformant l’espace extra-atmosphérique en une zone de guerre nucléaire potentielle.

La Chine a également exprimé sa ferme opposition au projet, accusant les États-Unis de porter atteinte à la stabilité mondiale. Quant à la Russie, qui est en phase de négociation concernant sa guerre avec l’Ukraine où les Américains sont les médiateurs, sa réaction est bien plus timorée et a considéré que c’est une question relevant de la souveraineté.