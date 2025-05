Forum à Tunis sur «Les migrations : réalités et défis»

Les Tunisiens résidant à l’étranger représentent aujourd’hui 1,4 million de personnes, selon les données du ministère des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Tunisiens à l’étranger. Le forum international intitulé «Migrations entre réalité et défis», qui se tiendra le 30 juin 2025 à la Cité de la Culture à Tunis, vise à comprendre les besoins et les aspirations de cette population représentant 10,4% de la démographie globale du pays.

Les parties organisatrices, notamment la Fédération des travailleurs tunisiens à l’étranger (FTTE) relevant l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), ont déclaré à l’agence de presse Tap que l’événement sera axé sur la question de la migration entre la Tunisie, d’un côté, et la France, l’Italie et l’Allemagne de l’autre, et les différents accords en la matière.

Selon Hassen Laribi, syndicaliste franco-tunisien, président de la FTTE, le forum vise à promouvoir une culture de migration organisée comme moteur clé du développement humain et de la croissance économique et sociale.

Le forum, a-t-il dit, représente «une opportunité importante pour renforcer davantage les liens entre les Tunisiens du pays et de l’étranger, soutenir le progrès social, économique et culturel de la communauté, défendre leurs droits, écouter leurs préoccupations et aspirations, et établir une coopération avec les associations actives dans ce domaine».

Le forum verra la participation de représentants de divers ministères et institutions tunisiens impliqués dans les affaires des communautés tunisiennes à l’étranger, ainsi que de sociologues, de psychologues et de diverses associations actives dans le domaine de la migration dans le but d’approfondir le concept de migration et de passer en revue ses différentes formes, notamment juridiques.

Laribi a expliqué que le thème de la migration a été choisi pour comprendre ses causes profondes et anticiper des solutions qui équilibrent le droit de l’individu à la mobilité avec le droit de la société à la stabilité, soulignant le rôle important que joue l’université dans la sensibilisation aux questions liées à la migration, en particulier la migration organisée qui se produit dans des cadres juridiques.

I. B.