France │ Sonia Dahmani nommée membre d’honneur de la Fnuja

La Fédération nationale des unions de jeunes avocats (Fnuja) a rendu un hommage à l’avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Dahmani, emprisonnée en Tunisie depuis un an et poursuivie en justice dans des affaires d’opinion.

La Fnuja, qui tenait son 82e congrès à Bordeaux, en France, a fait cette annonce, par la voix de son président, Niels Bernardini, avocat au Barreau de Paris depuis 2018 (Photo).

«Un geste puissant, porteur de sens», a commenté Ramla Dahmani Accent, la sœur de sonia, sur sa page Facebook, ce jeudi 29 mai 2025, ajoutant : «Merci pour ce soutien. Merci pour cet engagement. Merci pour ce combat en faveur de la liberté d’expression, des droits humains, et pour cette défense inlassable… de la Défense.»