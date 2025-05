Restauration │ Opportunités d’emploi en Italie pour des Tunisiens

Un nouveau projet est à l’étude pour offrir des opportunités d’emploi en Italie aux travailleurs tunisiens du secteur de la restauration. Il a été au centre de discussions entre les responsables des deux pays, à Tunis.

Les discussions ont eu lieu, le mercredi 28 mai 2025, entre une délégation de la Fédération italienne des établissements publics (Fipe), conduite par le directeur général Roberto Calugi, accompagné de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et les ministres tunisiens de l’Emploi Riadh Chaoued et du Tourisme Sofiene Tekaya.

Selon l’ambassade d’Italie à Tunis qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, à l’issue de la réunion, «il a été convenu d’élaborer un programme conjoint de coopération tuniso-italienne dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, de commencer à identifier les besoins du marché du travail italien en termes de compétences et d’expertise spécialisée dans le secteur et d’élaborer les lignes directrices d’un accord-cadre de coopération qui définit ces besoins en compétences et la méthodologie pour y répondre», lit-on dans un communiqué du ministère tunisien de l’Emploi.