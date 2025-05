Industrie │ Rencontre des savoir-faire italiens et tunisiens

«La rencontre entre les savoir-faire italiens et tunisiens est créatrice de valeur, d’emplois et d’innovation : les maîtres mots d’un partenariat fondé sur une croissance partagée».

C’est ce qu’a écrit l’ambassade d’Italie en Tunisie sur ses réseaux sociaux, en commentant la visite effectuée cette semaine par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, à des entreprises manufacturières italiennes d’excellence actives en Tunisie dans les secteurs stratégiques de l’automobile, du textile et de la mécanique.

Le tag «Diplomatie de croissance» est mis en avant, fait remarquer pour sa part l’agence italienne Ansa.

Avec environ 1000 entreprises opérant en Tunisie et assurant plus de 83 000 emplois directs, l’Italie demeure le premier investisseur étranger en Tunisie dans le secteur énergétique et le deuxième investisseur global avec un volume d’investissements atteignant 3,7 milliards de dinars en 2024.

