Tunisie │ L’Aïd Al-Adha augmente la masse des billets et monnaie en circulation 

«La masse des billets et monnaie en circulation (BMC) en Tunisie a dépassé le cap des 24 milliards de dinars, pour la 2e fois, durant l’année 2025, en augmentation de 1,593 milliard de dinars, montant très important en comparaison avec le volume enregistré, à la date du 31 décembre 2024».

C’est ce qu’a indiqué l’analyste économique et financier, Bassem Ennaifer, dans une déclaration à l’agence Tap, en rappelant que la première hausse de la BMC a été enregistrée au cours du mois de mars 2025, et plus précisément, la veille du mois de Ramadan, qui enregistre souvent une hausse de la consommation, donc des dépenses des familles.

Pour cette fois-ci, la hausse de la BMC est expliquée par l’avènement, dans quelques jours, de l’Aïd Al-Adha, qui sera célébré vendredi prochain, étant donné qu’une bonne partie de l’argent en circulation servira à l’achat de moutons du sacrifice, qui ne sont pas achetés par chèques, mais en espèces.

«C’est un effet catalyseur classique qu’on observe chaque année, mais, les montants sont sûrement plus importants, cette année, en raison de l’effet inflationniste», a, cependant, noté l’analyste financier. Et de préciser que «cette hausse de la BMC ne peut pas être expliquée, au moins pour cette fois-ci, par la nouvelle loi sur les chèques», entrée en vigueur début février dernier et qui a chambardé les habitudes de paiement des Tunisiens.

Par ailleurs, Bassem Ennaifer a fait savoir que «la BMC a été mobilisée grâce à l’accumulation de l’épargne», soulignant que l’épargne postale a progressé de 126 millions de dinars, pour atteindre 10,650 milliards de dinars, et l’épargne bancaire classique a augmenté de 362 millions de dinars, à 34,666 milliards de dinars, et ce, durant le premier trimestre 2025.

«La hausse du volume de l’épargne en Tunisie, favorise l’amélioration des rendements et des revenus des placements, que les ménages utilisent surtout lors des fêtes religieuses, considérées comme des dates clés dans la culture tunisienne», a encore souligné l’analyste financier, indiquant que «l’augmentation de la BMC est expliquée, aussi, par la hausse de la monnaie scripturale, qui est potentiellement transformée en billets et monnaie en circulation plus tard, lors de leur utilisation dans les transactions économiques en liquide».

Durant la période février 2024- février 2025, cette masse a augmenté de 3,697 milliards de dinars, ce qui explique l’augmentation aussi importante de la BMC, selon lui.

