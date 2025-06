Tunisie-Football │ L’Espérance remporte son 6e doublé

L’Espérance de Tunis a remporté la Coupe de Tunisie de football (2024-2025), en battant le Stade Tunisien, tenant du titre, par 1 but à 0, en finale disputée dimanche 1er juin 2025 au stade Hammadi Agrebi de Radès. Il remporte aussi, par la même occasion, son 6e doublé.

L’unique but de la victoire a été inscrit par l’infatigable milieu Nigérian Eunuche Ogbelu à la 67e d’un bolide tendu des 35 mètres que le brave gardien Sami Hlel, gêné par la trajectoire fuyante de la balle, n’a pas su renvoyer.

Grâce à cette victoire, le club sang et or, déjà sacré champion de Tunisie, remporte son 16e sacre, un record, et s’adjuge son 6e doublé après 1989, 1991, 1999, 2006 et 2011.

Après avoir fait ainsi oublier leur défaite en huitième de finale de la Ligue des Champions de la CAF face au Mamelodi Soundowns, les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hamida peuvent aller le cœur léger aux Etats-Unis pour prendre part au Championnat du monde des clubs de la Fifa (15 juin 2025 – 13 juil. 2025). Ils ont tout à gagner et rien à perdre…

I. B.