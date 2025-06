Ce soir, en amical, à Fès │ Un palpitant Maroc-Tunisie

La majorité des pronostiqueurs donnent les Lions de l’Atlas vainqueurs du match amical international contre les Aigles de Carthage ce vendredi 6 juin 2025 à 20h30 au Grand Stade de Fès. Le Maroc présente, en effet, de meilleurs atouts offensifs que la Tunisie, moins performante dans ce secteur de jeu, même si elle peut faire prévaloir son esprit de groupe face aux individualités marocaines.

Sous la houlette de Walid Regragui, le Maroc continue de consolider son statut de puissance du football africain. Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022, les Lions de l’Atlas ont renforcé leur effectif et abordent leur Coupe d’Afrique des Nations (CAN2025) à domicile en favori. Leur récente victoire 2-0 contre la Tanzanie n’a fait que confirmer la stabilité de l’équipe, qui reste invaincue depuis 11 matchs consécutifs.

Les Marocains rêvent d’une «victoire historique»

La richesse et l’équilibre de l’effectif permet au Maroc d’opérer efficacement en attaque comme en défense. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi et d’autres stars apportent largeur et polyvalence offensive. À domicile, avec le soutien indéfectible de leurs supporters, les Marocains sont assurés de dominer et viseront une victoire convaincante. Leurs supporters osent même espérer une «victoire historique» avec un large score contre une équipe qui leur a toujours donné du fil à retordre.

Les Tunisiens comptent sur leur esprit de groupe

Même si elle ne compte de grandes stars du ballon rond dans ses rangs, l’équipe de Tunisie, sous la conduite du revenant Sami Trabelsi, continue, pour sa part, de s’appuyer sur une défense disciplinée et un jeu axé sur la contre-attaque. Si son style reste réactif, elle a souvent produit de solides résultats : deux victoires contre le Liberia (1-0) et le Malawi (2-0) en mars, qui ont donné aux supporters une certaine dose d’optimisme.

Cependant, le principal problème des Aigles de Carthage réside dans leur attaque : ils se créent rarement des occasions et dépendent de quelques éclairs de génie de leurs attaquants, inconstants mais imprévisibles et capables de percer la défense la plus hermétique.

Affronter les Marocains qu’ils connaissent bien et dont ils affectionnent le jeu technique et ouvert, sera pour les coéquipiers de Hannibal Mejbri un test majeur, d’autant plus qu’ils devront contenir l’une des lignes offensives les plus dynamiques du continent.

Forces en présence et pronostics

Le Maroc est invaincu depuis 11 matchs ? mais lors de leurs quatre dernières confrontations directes, le Maroc et la Tunisie ont chacun gagné deux fois.

Compte tenu de la forme actuelle des Marocains et de la profondeur de leur effectif, les pronostics sont clairement en leur faveur. Commentaire d’un technicien : «La Tunisie peut organiser une défense dense, mais il est peu probable qu’elle résiste à une pression soutenue pendant les 90 minutes. Le Maroc part donc avec les faveurs du pronostic, quoiqu’en football, et dans un derby nord-africain, tout reste possible.»

Les formations probables

Maroc : Bounou, Abqar, Aznou, Aguerd, Bouddlal; El Khannouss, Amrabat, Saibari, Ounahi, Ez Abde et En-Nesyri.

Tunisie : Dahmen, Ghorbel, Talbi, Laïdouni, Abdi, Mejbri, Bronn, Sliti, Achouri, Slimane et Mastouri ;