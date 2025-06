Coupe du Monde des Clubs (4-4) │ Comment la Fifa finance-t-elle le tournoi ?

La Fifa, anticipant un immense intérêt pour la Coupe du Monde des Clubs, à laquelle la Tunisie sera représentée par l’Espérance de Tunis, avait initialement budgété des milliards de dollars de recettes. Mais les diffuseurs et les sponsors – les deux principales sources de revenus potentiels – étaient tièdes. Les négociations avec Apple ont échoué. À l’approche du tirage au sort, aucun partenaire télévisuel n’avait été annoncé. Et les sponsors commençaient tout juste à apparaître. Mais en décembre, la Fifa a annoncé que DAZN avait acquis les droits de diffusion mondiaux.

Deux personnes au courant de l’affaire ont confirmé que la transaction s’élevait à environ un milliard de dollars, soit le même montant que celui investi par le fonds souverain saoudien dans DAZN deux mois plus tard. Et qui a permis à la Coupe du Monde des Clubs 2025 d’avoir lieu.

Les billets sont disponibles via la Fifa et Ticketmaster. Mais à l’approche du match d’ouverture, il en reste beaucoup pour la plupart des matchs. Face à une demande relativement faible, la Fifa a réduit le prix des billets pour la plupart des matchs, parfois de plus de 50%.

Alors, la Coupe du Monde des Clubs sera-t-elle un événement majeur ?

C’est possible. À bien des égards, elle devrait l’être. Mais la plupart des experts s’attendent à ce que l’édition 2025 soit un mélange d’animations, de contretemps, de stades pleins et de ratés.

Même un mélange de situations devrait suffire à relancer la Coupe du Monde des Clubs et à la placer sur la voie du succès en 2029 et au-delà. (Elle pourrait revenir aux États-Unis en 2029.)

Calendrier complet du tournoi

Le programme complet est disponible ci-dessous. Tous les coups d’envoi sont indiqués en heure de l’Est des États-Unis.

Samedi 14 juin

20h — Inter Miami vs. Al Ahly — Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride).

Dimanche 15 juin

12h — Bayern Munich vs. Auckland City — TQL Stadium (Cincinnati).

15h — PSG vs. Atlético Madrid — Rose Bowl (Pasadena, Californie)

18h — Palmeiras vs. Porto — MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

22h — Seattle Sounders vs. Botafogo — Lumen Field (Seattle)

Lundi 16 juin

15h — Chelsea vs. LAFC — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

18h — Boca Juniors vs. Benfica — Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

21h — Flamengo vs Espérance de Tunis — Lincoln Financial Field (Philadelphie). Le 17 juin à 2h heure tunisienne.

Mardi 17 juin

12h — Fluminense vs Borussia Dortmund — MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

15h — River Plate vs Urawa Reds — Lumen Field (Seattle)

18h — Ulsan vs Mamelodi Sundowns — Inter&Co Stadium (Orlando)

21h — Monterrey vs Inter Milan — Rose Bowl (Pasadena, Californie)

Mercredi 18 juin

12h — Manchester City vs Wydad — Lincoln Financial Field (Philadelphie)

15h — Real Madrid vs Al Hilal — Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

18h — Pachuca vs RB Salzburg — TQL Stadium (Cincinnati)

21h — Al Ain vs Juventus — Audi Field (Washington, D.C.)

Jeudi 19 juin

12h — Palmeiras vs. Al Ahly — MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

15h — Inter Miami vs. Porto — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

18h — Seattle Sounders vs. Atlético Madrid — Lumen Field (Seattle)

21h — PSG vs. Botafogo — Rose Bowl (Pasadena, Californie)

Vendredi 20 juin

12h — Benfica vs. Auckland City — Inter&Co Stadium (Orlando)

14h — Flamengo vs. Chelsea — Lincoln Financial Field (Philadelphie)

18h — LAFC vs. ES Tunis — GEODIS Park (Nashville). A 23 h heure tunisienne.

21h — Bayern Munich – Boca Juniors — Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

Samedi 21 juin

12h — Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund — TQL Stadium (Cincinnati)

15h — Inter Milan – Urawa Reds — Lumen Field (Seattle)

18h — Fluminense – Ulsan — MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

21h — River Plate – Monterrey — Rose Bowl (Pasadena, Californie)

Dimanche 22 juin

12h — Juventus – Wydad — Lincoln Financial Field (Philadelphie)

15h — Real Madrid – Pachuca — Bank of America Stadium (Charlotte)

18h — RB Salzburg – Al Hilal — Audi Field (Washington, D.C.)

21h — Manchester City – Al Ain — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Lundi 23 juin

15h — Atlético Madrid – Botafogo — Rose Bowl (Pasadena, Californie)

15h — Seattle Sounders – PSG — Lumen Field (Seattle)

21h — Inter Miami – Palmeiras — Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

21h — Porto – Al Ahly — MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

Mardi 24 juin

15h — Benfica – Bayern Munich — Bank of America Stadium (Charlotte)

15h — Auckland City – Boca Juniors — GEODIS Park (Nashville)

21h — LAFC – Flamengo — Camping World Stadium (Orlando)

21h — ES Tunis – Chelsea — Lincoln Financial Field (Philadelphie). Le 25 juin à 2h heure tunisienne.

Mercredi 25 juin

15h — Borussia Dortmund – Ulsan — TQL Stadium (Cincinnati)

15h — Mamelodi Sundowns – Fluminense — Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

21h — Urawa Reds – Monterrey — Rose Bowl (Pasadena, Californie) 21h — Inter Milan – River Plate — Lumen Field (Seattle)

Jeudi 26 juin

15h — Juventus – Manchester City — Camping World Stadium (Orlando)

15h — Wydad – Al Ain — Audi Field (Washington, D.C.)

21h — Al Hilal – Pachuca — Geodis Park (Nashville) 21h — RB Salzburg – Real Madrid — Lincoln Financial Field (Philadelphie)

D’après Yahoo Sports.

