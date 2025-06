Djerbahood │ Nouvelle fresque signée Alexandre Farto aka Vhils

La nouvelle fresque murale à Djerbahood, signée Alexandre Farto aka Vhils, rend hommage à Hmed Ben Yaala, figure discrète mais essentielle du village. Elle frappe par sa force, sa tendresse, et sa justesse. Vidéo.

Hmed Ben Yaala est un homme de mémoire et de valeurs, reconnu par beaucoup comme un repère bienveillant et l’oncle de chacun. Les habitants l’ont aussitôt reconnu. Les enfants s’interrogent, les anciens racontent. L’œuvre touche, rassemble, ouvre le dialogue. Elle transforme les murs en mémoire vivante. Encore une création sensible et profondément humaine !

Un geste artistique sincère, chargé d’émotion, d’ancrage et de respect. Et un regard lucide et plein de générosité d’Alexandre Farto aka Vhils, dont l’œuvre entre aujourd’hui dans l’histoire du village, et dans celle de Djerbahood.

Pendant l’été 2014, des artistes du monde entier se sont retrouvés, à l’initiative de la Galerie Itinerrance, au cœur de l’île de Djerba, au cœur de la Méditerranée… Là, sur les murs d’un village séculaire, ils ont créé le premier musée de street art à ciel ouvert ! Un livre-objet intitulé ‘‘Djerbahood’’ raconte l’aventure extraordinaire de ce projet au rayonnement mondial et propose les témoignages exclusifs ainsi que les œuvres de tous les artistes du projet.

En 2022, l’aventure a continué avec plus de 60 nouveaux artistes, dont Shepard Fairey, Invader, Hush, Inti, Cryptik…, dont les œuvres sont reproduites dans le livre.

Voir la vidéo pour en apprendre plus sur le processus de création.