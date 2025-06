Tunisie | Report du procès de Sahbi Atig

La justice a décidé de reporter l’examen de l’affaire intentée contre le dirigeant parti islamiste Ennahdha, Sahbi Atig, dans le cadre d’accusations de blanchiment d’argent.

Le procès a été reporté par la chambre criminelle au tribunal de première instance de l’Ariana a décidé de reporter l’affaire à une date ultérieure, précise Mosaïque FM citant une source proche du dossier.

Rappelons que Sahbi Atig a été arrêté en mai 2023 à l’aéroport Tunis-Carthage alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Turquie pour, selon son épouse, assister à une conférence.

Il fait l’objet de poursuites relatives au blanchiment d’argent et à la détention illégale de devises et ce, suite au témoignage d’un détenu dans une affaire de cambriolage qui a affirmé avoir dérobé une grande somme d’argent et des devises dans une maison appartenant à Sahbi Atig.

Or le concerné et sa famille rejettent totalement ces accusations en niant par ailleurs tout lien avec la maison visée par le cambriolage précité.

