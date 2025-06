Quatre «patriotes» chez Kaïs Saïed

Quatre citoyens tunisiens résidant en Suisse ont conjugué leurs efforts avec d’autres compatriotes dans le pays d’accueil pour acquérir plus de 200 bus de transport en commun et les envoyer au pays pour aider à la reconstruction des services publics de transport aujourd’hui en piteux état.

Il s’agit de Lilia Dridi, Chawki Deraoui, Lassaad Limam et Fadi Bettaieb, qui ont été reçus par le président de la république, Kais Saïed, samedi 14 juin 2025, au Palais de Carthage.

Selon un communiqué officiel, le chef de l’Etat a remercié les quatre citoyens pour les efforts bénévoles qu’ils ont déployés depuis 2023 afin de faciliter l’acquisition de ce nombre important de bus ainsi que les pièces de rechange nécessaires à leur entretien, rappelant que ces bus sont encore en service en Suisse et en bon état.

La rencontre a été l’occasion de discuter du rôle des Tunisiens de l’étranger dans le soutien des efforts de l’État dans tous les domaines ainsi que des moyens visant à simplifier autant que possible les procédures afin de leur permettre de contribuer activement à la construction de l’économie nationale, souligne le communiqué. Il ajoute que la réunion a également permis de passer en revue les difficultés ainsi que les «obstacles factices» auxquels fait face les Tunisiens établis à l’étranger ou à leur retour au pays, mettant l’accent à ce propos sur la nécessité de les aplanir au plus vite.

Dans ce contexte, Saïed a appelé à la nécessité de redoubler d’efforts en vue d’écourter les délais afin que ces bus soient livrés dans les plus brefs délais.

Le président a saisi l’occasion pour le saluer l’engagement de ses hôtes qui leur permis, selon les termes du communiqué, de mettre en échec des arrangements sciemment opérés par certaines parties dans le but de mettre en échec leur initiative, selon le communiqué, qui ne donne pas plus de précision sur la nature de ces «arrangements» et sur leurs auteurs présumés.

Ces parties n’ont de souci que de faire du courtage et de servir les lobbies à l’intérieur et à l’extérieur du pays, a déploré le président Saïed, dénonçant les manœuvres de certains qui ont œuvré durant les derniers mois afin de détourner ces bus vers un autre pays, profitant du soutien qu’ils ont eu à l’étranger et en Tunisie.

Il a, à ce propos, mis en garde ces fauteurs et ceux qui ont emprunté le même chemin qu’ils n’auront plus leur place au sein de l’administration tunisienne dans un proche avenir, laissant ainsi entendre qu’une purge va être menée prochainement dans les services publics.

Le président de la république a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement inflexible à aller de l’avant sur la voie de la construction du projet d’une nouvelle Tunisie, dont l’appareil administratif est géré par des responsables patriotes, libres et consciencieux.

I. B.